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ФОТО ⟩ Известную учительницу музыки Леэло Кылар отправили в последний путь

rus.postimees.ee
Известную учительницу музыки Леэло Кылар отправили в последний путь
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Сегодня в Кадриоргском художественном музее отправили в последний путь педагога по игре на фортепиано, музыкального критика и публициста Леэло Кылар. 

Леэло Кылар умерла 1 января в возрасте 95 лет.

Учениками Кылар были например Анне Круп, Кадри Плоомпуу, Тийу Лоопере, Реет Ванаселья, Мерике Вайтмаа, Анне Тюур, Анне Эндъярв, Тийна Мудди, Майлис Пылд, Тийна Вурма, Марика Вурма, Майре Ойдекиви, Майя Таккер, Маарья Вайтмаа, Кай Томингас и многие другие.

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