Анне Менерт из Тарту потратила много часов и дней, пытаясь прояснить жизненный путь Каарела Лийманда и Андруса Йохана. Она считает, что тартуские городские уполномоченные не должны в рамках предвыборной кампании менять названия улиц, названных в честь этих заслуженных художников из художественной школы Паллас, потому что это равносильно наказанию и отмене невиновных людей.
Чекисты или художники? Ученая выступает против переименования улиц в Тарту
«Эта тема мне близка тем, что весь вопрос был поверхностно затронут одной ключевой формулировкой «истребительный батальон», не вникая в деятельность этих людей в тот период. Они не были заинтересованы браться за оружие, они были вынуждены это сделать - Эстония была оккупирована», - сказала Анне Менерт. Она научный сотрудник Тартуского университета, но область ее исследований далека от военной или художественной истории. Именно поэтому у него были долгие беседы с экспертами.
В октябре прошлого года мэрия Тарту направила в горсобрание проект по переименованию улиц Йохана и Лийманда, расположенных в районе Ихасте. Причина заключалась в том, что улицы были названы в честь художников, чей вклад в историю культуры Тарту нельзя недооценивать, но которые стали членами истребительного батальона НКВД, который участвовал в преступлениях против человечности.
Факт в том, что на данный момент проделанная работа Менерт не может считаться углубленным расследованием. Но, основываясь на текущей информацией она считает, что значительной вины у художников нет. Доходит до того, что необходимо изучить, принадлежал ли Лийманд вообще к истребительному батальону.
«А в случае с Йоханом кажется, что Тартуское горсобрание хочет быть гораздо радикальнее в своих оценках, чем немецкий суд в 1941 году», - передает Менерт слова военного историка, не желающего разглашать свое имя по этой теме и который воздерживается от того, чтобы называть свое мнение экспертной оценкой. «Если суд не выявил добровольного присоединения к истребительному батальону или вообще какую-либо активную деятельности, то дело абсурдно, потому что, похоже, оценка во многом основана на советской пропаганде».
В обосновании предложения, направленного в горсобрание, между прочим, написано: «Примечательно, что первое предложение этого свода обвинений то, что не выявлена какая-либо активная деятельность или участие в истребительном батальоне».
Менерт считает, что Лийманд и Йохан все же получили улицу, названную их именем, за свои заслуги в искусстве. Они оба были одними из основателей Тартуского художественного музея.
Менерт также не согласна с формулировкой пункта, приложенного к проекту горсобрания, согласно которому изменение названий улиц не ставит под сомнение деятельность этих людей как художников. Потому что переименование улиц с текущими аргументами все равно действует как наказание.
«Они стигматизированы в ситуации, когда преступление не доказано, также нет возможности их реабилитации. Ни у кого из них не известно о прямых потомках», - заявила Менерт. «Причину смены названий улиц искали, и я не понимаю, с какой целью это делали».
Личное отношение Менерт? Она объяснила, что ее мать и отец окончили Эстонский национальный художественный институт в 1953 году и также информировали дочь о мире искусства. «В том числе и тех художников, на чьи работы было приятно смотреть, и которые были большими авторитетами. Такими были Андрус Йохан и Каарел Лийманд. Родители не имели с ними прямого контакта. Когда после войны они поступили в художественный институт, Йохани и Лийманд уже были мертвы», - добавила Менерт.
Каарел Лийманд, вероятно, погиб в июле или августе 1941 года в Псковской области.
Андрус Йохан был казнен 18 августа 1941 года в Тартуской тюрьме.
В горсобрании Тарту в первом чтении прошел законопроект об изменении названия улиц Лийманда и Йохана, второе чтение запланировано на 19 января, когда также должно состояться окончательное голосование. Мэрия Тарту поддержала предложение жителей, что улицы могут быть переименованы на Маали и Мууса.