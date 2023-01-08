Чекисты или художники? Ученая выступает против переименования улиц в Тарту

«Эта тема мне близка тем, что весь вопрос был поверхностно затронут одной ключевой формулировкой «истребительный батальон», не вникая в деятельность этих людей в тот период. Они не были заинтересованы браться за оружие, они были вынуждены это сделать - Эстония была оккупирована», - сказала Анне Менерт. Она научный сотрудник Тартуского университета, но область ее исследований далека от военной или художественной истории. Именно поэтому у него были долгие беседы с экспертами.

В октябре прошлого года мэрия Тарту направила в горсобрание проект по переименованию улиц Йохана и Лийманда, расположенных в районе Ихасте. Причина заключалась в том, что улицы были названы в честь художников, чей вклад в историю культуры Тарту нельзя недооценивать, но которые стали членами истребительного батальона НКВД, который участвовал в преступлениях против человечности.

Факт в том, что на данный момент проделанная работа Менерт не может считаться углубленным расследованием. Но, основываясь на текущей информацией она считает, что значительной вины у художников нет. Доходит до того, что необходимо изучить, принадлежал ли Лийманд вообще к истребительному батальону.

Автопортрет Каарела Лийманда был написан в 1936 году. Фото: Kaarel Liimand/ Repro Stanislav Stepaško