Разведка: Россия планирует наступательные операции на весну и лето

Россия планирует призвать 500 000 военнослужащих в дополнение к 300 000 уже мобилизованных, что является явным признаком намерения Путина продолжать войну, сказал газете The Guardian Вадим Скибицкий, представитель Главного разведывательного управления министерства обороны.

Разведывательная служба считает, что Москва пополнит свои силы на юге и востоке новым «пушечным мясом», чтобы весной и летом возобновить наступательные операции на этих направлениях.

«Новая волна мобилизации в России займет до двух месяцев. Многое будет зависеть как от поставок российских резервных войск, так и от военной поддержки Западом защитников Украины», - добавил Скибицкий.

«Если Россия проиграет в этот раз, то Путина ждет крах», - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, можно ожидать наступления российских войск в Донецкой и Харьковской областях «или даже в Запорожье». С другой стороны, российские оккупанты организуют оборону в Херсоне и Крыму. «Определенно нужно много людей для выполнения подобных задач», - пояснил сотрудник разведки.

The Guardian отмечает, что вторая волна мобилизации удвоит численность российских военных. По данным разведки, в Украине уже находятся 280 тысяч российских солдат.

О подготовке к новому российскому наступлению генерал Валерий Залужный, командующий Вооруженными силами Украины, объявил еще в конце 2022 года. По его словам, нельзя исключать новую попытку противника взять Киев.