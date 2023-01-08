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В результате пожара в квартире в Таллинне погибла женщина

rus.postimees.ee
В результате пожара в квартире в Таллинне погибла женщина
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сегодня в 17:02 в центр спасения поступило сообщение о том, что из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома на Ыйсмяэ-Теэ в Таллинне вырывается пламя.

Первыми на вызов к дому на Ыыйсмяэ теэ прибыли спасатели из Ныммеской команды. Они организовали поиск в задымленной квартире в изолирующем снаряжении, и через несколько минут вынесли пострадавшую из квартиры, но, к сожалению, скорая помощь не смогла спасти ее жизнь.

По словам главы спасательной службы, в квартире не было ни одного работающего датчика дыма, и, по предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного курения. Точная причина все еще выясняется.

Дымовой датчик имеет решающее значение

Спасательная служба напоминает, что исправный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме того, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными печами.

В этом году в результате пожаров погибло уже 3 человека. В прошлом году в пожарах погибло 49 человек.

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