Графики ⟩ Сюрприз! В прошлом году в Эстонии были одни из самых дешевых цен на электроэнергию в Европе

За последние два года биржевые цены на электроэнергию достигли головокружительного роста. В 2021 году среднегодовая цена выросла в 2,6 раза до 86,7 евро за мегаватт-час, а в прошлом году, по сравнению с позапрошлым годом, она выросла еще в 2,2 раза до 192,8 евро за мегаватт-час.

Несмотря на сумасшедшие цифры, в прошлом году у нас были одни из самых дешевых цен на электроэнергию в Европе.

По данным биржи электроэнергии NordPool, в Швеции в прошлом году была самая дешевая биржевая цена на электроэнергию - 129 евро за мегаватт-час. Фактически, в Швеции существует четыре ценовые зоны, и средний показатель по стране отражает биржевую цену в районе Стокгольма.

В Финляндии также были самые низкие цены на электроэнергию в Европе в прошлом году - 154 евро за мегаватт-час.

Helsinkin Sanomat пишет, что относительно низкая цена в Финляндии (биржевая цена электроэнергии в Финляндии в 2021 году выросла в 2,6 раза, как в Эстонии, и в 2,1 раза в прошлом году) обусловлена тремя факторами - производством электроэнергии в Северной Европе, меньшей зависимостью от ископаемых видов энергии, чем в Западной Европе, и хорошими национальными электросетями.

В то же время в Центральной Европе доля импортируемого из России газа в производстве электроэнергии была значительной, что поставило эти страны в худшее положение, когда началась война.