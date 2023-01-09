Пн, 9.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Черным по белому: как избирается Рийгикогу

, журналист
Черным по белому: как избирается Рийгикогу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Подсчет голосов на выборах в Рийгикогу в 2019 году на участке в Пайде.
Подсчет голосов на выборах в Рийгикогу в 2019 году на участке в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

На выборах в Рийгикогу каждый голос влияет на то, кто и как будет управлять Эстонией в ближайшие четыре года. Однако при выборе кандидата стоит учитывать некоторые особенности избирательной системы, которые с большей вероятностью дадут желаемый результат.

За два месяца до выборов поддержка партий может измениться, но последний опрос общественного мнения (Norstat Estonia, 12.2022) показывает, что основные линии поддержки таковы: Партия реформ пользуется поддержкой 32%, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 25%, Центристская партия - 16%, «Ээсти 200» - 10%, а «Отечество» и Социал-демократическая партия - около 7% людей, имеющих право голоса.

Если на выборах проценты поддержки останутся такими же, то математическое распределение мест в Рийгикогу по аналогии с выборами 2015 и 2019 годов будет следующим: 36 мест у Партии реформ, 27 - у EKRE, 16 - у Центристской партии, 9 - у «Ээсти 200», 7 - у «Отечества» и 6 - у соцдемов.

Ключевые слова
Наверх