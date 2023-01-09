На выборах в Рийгикогу каждый голос влияет на то, кто и как будет управлять Эстонией в ближайшие четыре года. Однако при выборе кандидата стоит учитывать некоторые особенности избирательной системы, которые с большей вероятностью дадут желаемый результат.
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Черным по белому: как избирается Рийгикогу
Черным по белому: как избирается Рийгикогу
За два месяца до выборов поддержка партий может измениться, но последний опрос общественного мнения (Norstat Estonia, 12.2022) показывает, что основные линии поддержки таковы: Партия реформ пользуется поддержкой 32%, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 25%, Центристская партия - 16%, «Ээсти 200» - 10%, а «Отечество» и Социал-демократическая партия - около 7% людей, имеющих право голоса.