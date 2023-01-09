Черным по белому: как избирается Рийгикогу

Подсчет голосов на выборах в Рийгикогу в 2019 году на участке в Пайде.

На выборах в Рийгикогу каждый голос влияет на то, кто и как будет управлять Эстонией в ближайшие четыре года. Однако при выборе кандидата стоит учитывать некоторые особенности избирательной системы, которые с большей вероятностью дадут желаемый результат.