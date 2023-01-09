В Бразилии сторонники Болсонару ворвались в президентский дворец и здание конгресса.

Штурм бразильского парламента и других правительственных зданий состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни совершает рабочую поездку в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили «акты вандализма и фашизма». По его словам, в истории страны еще не было подобного прецедента.

«Как настоящие вандалы, они разрушают все, что видят перед собой, - заявил Лула. - Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны».

Силы безопасности противостоят сторонникам бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, когда они вторгаются в президентский дворец Планалто в Бразилиа, 8 января 2023 года. Фото: AFP

Свой гнев и поддержку президенту Луле высказали главы латиноамериканских стран. Президент США Джо Байден также назвал штурм «возмутительным».

Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews. На кадрах в его репортаже видно, как нарушителей выводят оттуда в наручниках.

Первые сообщения о том, что демонстранты начали штурм, поступили за три часа до этого. В социальных сетях распространились видео, на которых толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям и заходят в них. В том числе они оказались в президентском дворце.