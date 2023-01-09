Удар по Краматорску: Минобороны РФ заявило об «операции возмездия», но журналисты не нашли следов гибели украинских военных

Министерство обороны России заявило, что в результате удара по Краматорску в ночь на воскресенье было убито 600 украинских военных - в Москве это называют «операцией возмездия» в ответ на обстрел военного общежития в Макеевке в новогоднюю ночь. Однако корреспонденты западных СМИ не нашли в Краматорске никаких свидетельств массовой гибели украинских военных, а в Киеве утверждения министерства обороны России назвали ложью и «информационной операцией».

Данные о том, что в ночь на 8 января по Краматорску был нанесен удар, подтверждают не только российские военные, но и украинские власти. Мэр города Александр Гончаренко утром написал у себя в Facebook о восьми поврежденных жилых многоэтажках и о двух учебных заведениях. По его словам, жертв среди мирного населения не было. О погибших и раненных военных он ничего не сообщил.

Позднее российское министерство обороны выступило с заявлением, в котором назвало обстрел Краматорска «операцией возмездия». Оно пояснило, что это был ответ на «преступный удар киевского режима» в ночь на 1 января по общежитию в Макеевке, где располагались российские военные.

После удара по Макеевке украинская сторона заявила об уничтожении до 400 мобилизованных российских солдат, находившихся в здании ПТУ. Москва признала гибель 89 военных - это самые большие за время войны единоразовые потери российской армии, о которых говорили в минобороны РФ.