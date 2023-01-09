Престижную лыжную гонку «Тур де Ски» среди женщин выиграла шведка Фрида Карлссон. На финише ей потребовалась помощь медиков.
Победительница «Тур де Ски» Фрида Карлссон на финише потеряла сознание
На последнем подъеме финального этапа 10-километровой гонки в Валь ди Фьемме Карлссон пришлось трудно. После финиша она потеряла сознание и ей потребовалась помощь медиков.
Карлссон пролежала в финишном коридоре около десяти минут. Ilta-Sanomat написала, что Карлссон унесли с финиша на носилках с кислородной маской на лице. Карлссон также не присутствовала на церемонии награждения, поскольку нуждалась в медицинской помощи.
23-летняя Карлссон быстро восстановилась спустя несколько часов после гонки. Вечером она смогла отпраздновать свой триумф вместе со шведской командой. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как шведка откупоривает игристое вино в автобусе команды и делает первый глоток прямо из бутылки.
Как явствует из сообщения сборной Швеции, чуть более масштабное празднование состоится в Мюнхене.
«Надеюсь, на празднике я не потеряю сознание, как сегодня на лыжной трассе. После чего-то подобного нужно немного повеселиться», — сказал Карлссон.