Победительница «Тур де Ски» Фрида Карлссон на финише потеряла сознание

На последнем подъеме финального этапа 10-километровой гонки в Валь ди Фьемме Карлссон пришлось трудно. После финиша она потеряла сознание и ей потребовалась помощь медиков.

Карлссон пролежала в финишном коридоре около десяти минут. Ilta-Sanomat написала, что Карлссон унесли с финиша на носилках с кислородной маской на лице. Карлссон также не присутствовала на церемонии награждения, поскольку нуждалась в медицинской помощи.

23-летняя Карлссон быстро восстановилась спустя несколько часов после гонки. Вечером она смогла отпраздновать свой триумф вместе со шведской командой. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как шведка откупоривает игристое вино в автобусе команды и делает первый глоток прямо из бутылки.

Как явствует из сообщения сборной Швеции, чуть более масштабное празднование состоится в Мюнхене.