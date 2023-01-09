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С понедельника в Таллинне изменится расписание и маршрут нескольких автобусов

BNS
С понедельника в Таллинне изменится расписание и маршрут нескольких автобусов
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Таллиннские автобусы.
Таллиннские автобусы. Фото: Escargo Foto

Начиная с понедельника, 9 января, автобусы экспресс-линии номер 14 будут останавливаться в Таллинне на остановке «Винеэри», на экспресс-маршруте номер 46 появится остановка «Хумала», а на линии номер 59 остановка «Пикакри» появится и на противоположном направлении.

Чтобы улучшить соблюдение графика, с 9 января также будет скорректировано расписание маршрута номер 28, курсирующего между Вяйке-Ыйсмяэ и Веэренни, поэтому отправления будут совершаться чуть раньше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Автобусы курсирующей между торговым центром «Виру» и Вана-Пяэскюла экспресс-линии №14 в обоих направлениях будут делать остановку «Винеэри» на Пярнуском шоссе. В сторону центра остановка будет совершаться на остановке трамваев и автобусов «Винеэри» рядом со зданием по адресу Пярнуское шоссе, 69. В направлении Вана-Пяэскюла остановка будет совершаться напротив здания по адресу Пярнуское шоссе, 82.

На экспресс-линии номер 46, которая соединяет Вяйке-Ыйсмяэ и Сели через центр города, в обоих направлениях движения появится остановка «Хумала» на Палдиском шоссе. В направлении Ласнамяэ автобусы будут делать остановку рядом с Гимназией Мустйыэ, а в направлении Вяйке-Ыйсмяэ - рядом с поликлиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

На маршруте №59 между Балтийским вокзалом и Пальяссааре появится остановка «Пикакари» во встречном направлении.

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