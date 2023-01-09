Видео ⟩ Биатлонист по глупости едва не лишился жизни

На втором круге эстафеты у Лангера случилась большая неприятность: он так неудачно упал на трассе, что пострадала его винтовка. Кроме того, дуло оружия оказалось забито снегом, который было крайне сложно извлечь.

В итоге Лангер совершил поступок, который, скорее всего, будут показывать в обучающем видео – с целью показать, что запрещено делать на стрельбе. Спортсмен поднес дуло винтовки ко рту, чтоб продуть его. Это строго запрещено. К счастью, винтовка не была заряжена.

Олимпийский чемпион Бьерн Ферри был ошарашен увиденным.

«Это крайне опасно для жизни. Спортсмену нельзя направлять дуло винтовки в лицо. Это катастрофа», - сказал Ферри, работающий экспертом в Национальной телерадиовещательной компании Швеции.