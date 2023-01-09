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Видео ⟩ Биатлонист по глупости едва не лишился жизни

rus.postimees.ee
Биатлонист по глупости едва не лишился жизни
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Тьерри Лангер пытается прочистить винтовку.
Тьерри Лангер пытается прочистить винтовку. Фото: IGOR KUPLJENIK

На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке состоялась смешанная эстафета, которую выиграла Франция. Но куда больше говорили о поступке бельгийца Тьерри Лангера на огневом рубеже.

На втором круге эстафеты у Лангера случилась большая неприятность: он так неудачно упал на трассе, что пострадала его винтовка. Кроме того, дуло оружия оказалось забито снегом, который было крайне сложно извлечь.

В итоге Лангер совершил поступок, который, скорее всего, будут показывать в обучающем видео – с целью показать, что запрещено делать на стрельбе. Спортсмен поднес дуло винтовки ко рту, чтоб продуть его. Это строго запрещено. К счастью, винтовка не была заряжена.

Олимпийский чемпион Бьерн Ферри был ошарашен увиденным.

«Это крайне опасно для жизни. Спортсмену нельзя направлять дуло винтовки в лицо. Это катастрофа», - сказал Ферри, работающий экспертом в Национальной телерадиовещательной компании Швеции.

В эстафетной гонки победу одержала команда Франции, сумевшая завоевать первое место, несмотря на штрафной круг. Они опередили команду Италии и Швеции (на 24,6 и 47,2 секунды соответственно). Эстонская команда в составе Роберта Хельдны, Туудора Пальма, Туули Томингас и Йоханны Талихярм завершила соревнования на 17-м месте, уступив победителям более 5,5 минут.

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