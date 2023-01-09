Предупреждение: на дорогах сохраняется вероятность гололедицы

Утром дорожные условия на главных шоссе разные. В Западной Эстонии и Харьюмаа иногда идет мокрый снег, а дорожное покрытие в основном слегка снежное или заснеженное между полосами. В Южной и Северной Эстонии покрытие местами снежное или влажное от соли, в Центральной и Восточной Эстонии слегка влажное или сухое.

В понедельник будет облачно. Снегопад и метель, идущие с запада, в течение дня будут распространяться по Эстонии. В Западной и Северной Эстонии ожидаются сильные дожди. На островах также мокрый снег и риск ледяных дождей. Температура воздуха и дорог остается минусовой на материке, на островах и на западном побережье колеблется ближе к нулю.