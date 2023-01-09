Выезжайте из дома пораньше и запаситесь терпением: на дорогах работают снегоуборочные машины

Утром дорожные условия на главных шоссе разные. В Западной Эстонии и Харьюмаа иногда идет мокрый снег, а дорожное покрытие в основном слегка снежное или заснеженное между полосами. В Южной и Северной Эстонии покрытие местами снежное или влажное от соли, в Центральной и Восточной Эстонии слегка влажное или сухое.

Снегопад и метель, идущие с запада, в течение дня будут распространяться по всей Эстонии. В Западной и Северной Эстонии ожидаются сильные дожди. На островах - мокрый снег и риск ледяных дождей. Температура воздуха и на поверхности дорог в материковой части страны минусовая, на островах и западном побережье околонулевая.

«По сравнению с другими сезонами движение зимой требует большей внимательности и предупредительности. На дорогах скользко, пространства меньше, световой день короче, а технические возможности и навыки зимнего вождения водителей другие», - пояснил заведующий отделом строительства и обслуживания инфраструктуры Транспортного департамента Андрес Пийбелехт.

Он добавил, что частота движения внутри населенных пунктов повысилась, поскольку на дороги вернулись дети, у которых закончились школьные каникулы, и родители, везущие их в школу.

Кроме того, что водителям следует придерживаться безопасного стиля вождения и быть готовыми к переменчивым условиям на дорогах, следует также учитывать присутствие обслуживающих дороги машин и их специфику. При движении навстречу снегоуборочной машине нужно ехать по краю дороги, поскольку ее плуг проходит по центральной линии дороги, чтобы посреди дороги не формировался снежный вал. Перед обгоном снегоуборочной машины следует убедиться в безопасности маневра и учитывать, что на дороге перед ней снег может быть не убран.