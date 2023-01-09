«Чувствую, что в Департаменте социального страхования надо мной издеваются»: куда пропадают люди с ограниченными возможностями?

Кристо (имя изменено – прим. ред.), проживает в Таллинне, ему за сорок. Пять лет назад ему поставили диагноз средней степени инвалидности. «Много лет назад меня сбила машина, я получил серьезную травму, - сказал он. - Было установлено, что восстановиться после такой сильной травмы невозможно, и мне определили степень инвалидности на пять лет».