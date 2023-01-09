Согласно статистике, количество людей с ограниченными возможностями сокращается, однако многим все еще приходится бороться за получение удовлетворительной степени инвалидности. Департамент социального страхования утверждает, что все процессы всегда ориентированы на человека.
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«Чувствую, что в Департаменте социального страхования надо мной издеваются»: куда пропадают люди с ограниченными возможностями?
«Чувствую, что в Департаменте социального страхования надо мной издеваются»: куда пропадают люди с ограниченными возможностями?
Кристо (имя изменено – прим. ред.), проживает в Таллинне, ему за сорок. Пять лет назад ему поставили диагноз средней степени инвалидности. «Много лет назад меня сбила машина, я получил серьезную травму, - сказал он. - Было установлено, что восстановиться после такой сильной травмы невозможно, и мне определили степень инвалидности на пять лет».
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