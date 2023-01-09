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«Чувствую, что в Департаменте социального страхования надо мной издеваются»: куда пропадают люди с ограниченными возможностями?

Александра Саарнийт
, журналист
«Чувствую, что в Департаменте социального страхования надо мной издеваются»: куда пропадают люди с ограниченными возможностями?
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Согласно статистике, количество людей с ограниченными возможностями сокращается, однако многим все еще приходится бороться за получение удовлетворительной степени инвалидности. Департамент социального страхования утверждает, что все процессы всегда ориентированы на человека.

Кристо (имя изменено прим. ред.), проживает в Таллинне, ему за сорок. Пять лет назад ему поставили диагноз средней степени инвалидности. «Много лет назад меня сбила машина, я получил серьезную травму, - сказал он. - Было установлено, что восстановиться после такой сильной травмы невозможно, и мне определили степень инвалидности на пять лет».

По словам Кристо, назначение на пять лет было обосновано следующим образом: «Поскольку функциональные расстройства, вызывающие недомогания и ограничения, не поддаются лечению, оправданный период нетрудоспособности составляет пять лет». Однако в ноябре этого года, когда он хотел продлить степень инвалидности, Кристо сообщили, что его недуги не квалифицируются как инвалидность. Скорее возрастная особенность. 

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