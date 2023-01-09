На бульваре Каарли в центре Таллинна столкнулись два автобуса. Департамент транспорта напоминает, что дороги могут быть по-зимнему скользкие.
Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись два автобуса
Рано утром ситуация на государственных и основных шоссе по регионам отличается: в Западной Эстонии и Харьюмаа идет снег, местами мокрый, дорожное покрытие по большей части припорошено снегом или снег лежит между полосами движения. В Южной и Северной Эстонии на дорогах местами немного снега или дороги влажны от реагентов. В Центральной и Восточной Эстонии на трассах есть реагенты или дорожное покрытие сухое.
По прогнозу метеослужбы, в понедельник сохранится облачная погода, начиная с запада по всей стране пройдут снегопады и метели. Интенсивные осадки ожидаются в Западной и Северной Эстонии, на островах мокрый снег и опасность ледяного дождя. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия на материковой части страны останется минусовой, на островах и западном побережье около нуля.