Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись два автобуса

Рано утром ситуация на государственных и основных шоссе по регионам отличается: в Западной Эстонии и Харьюмаа идет снег, местами мокрый, дорожное покрытие по большей части припорошено снегом или снег лежит между полосами движения. В Южной и Северной Эстонии на дорогах местами немного снега или дороги влажны от реагентов. В Центральной и Восточной Эстонии на трассах есть реагенты или дорожное покрытие сухое.