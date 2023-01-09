Не вернулась в школу после каникул: полиция просит помощи в поисках 16-летней Марлеэн

В первых числах января в полицию поступило сообщение о том, что уехавшая на рождественские каникулы к себе домой Марлеэн не вернулась в учебный центр Эмайыги Марьямааской образовательной коллегии.

Марлеэн ушла из дома в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Ее телефон отключен. Родственники и школьная семья не знают, где она может находиться.

Рост Марлеэн около 180 см, у нее светлые волосы. Когда она ушла из дома, на ней были черная куртка и черные джинсы.