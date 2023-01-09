В начале января полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая после каникул не вернулась из дома в учебный центр Эмайыги Маарьямааской образовательной коллегии.
Полиция: пропавшая в начале января 16-летняя девочка нашлась
В первых числах января в полицию поступило сообщение о том, что уехавшая на рождественские каникулы к себе домой Марлеэн не вернулась в учебный центр Эмайыги Марьямааской образовательной коллегии.
Марлеэн ушла из дома в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Ее телефон был отключен, а родственники и одноклассники не знали, где она могла находиться.
Как сообщила в понедельник, 23 января, утром пресс-служба полиции, за последние несколько недель в полицию поступило несколько сообщений о том, что с Марлеэн, которая уклонялась от учебы в Маарьямааской образовательной коллегии, все в порядке, и что ее то тут, то там видели прогуливающейся с друзьями в разных концах Эстонии.
Вчера в полицию поступило сообщение из Пярнумаа, которое удалось оперативно проверить. Девочку задержали в автобусе Пярну-Тарту и отвезли обратно в учебное заведение.