Полиция: пропавшая в начале января 16-летняя девочка нашлась

В первых числах января в полицию поступило сообщение о том, что уехавшая на рождественские каникулы к себе домой Марлеэн не вернулась в учебный центр Эмайыги Марьямааской образовательной коллегии.

Марлеэн ушла из дома в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Ее телефон был отключен, а родственники и одноклассники не знали, где она могла находиться.

Как сообщила в понедельник, 23 января, утром пресс-служба полиции, за последние несколько недель в полицию поступило несколько сообщений о том, что с Марлеэн, которая уклонялась от учебы в Маарьямааской образовательной коллегии, все в порядке, и что ее то тут, то там видели прогуливающейся с друзьями в разных концах Эстонии.