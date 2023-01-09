Керлингисты из Эстонии вошли в тройку мировых лидеров

Высокую позицию нашей паре обеспечило успешное начало сезона и декабрьская победа на Большом шлеме, проходившем в Канаде. Тогда наши спортсмены победили всех соперников, а в финале одержали убедительную победу над первым номером рейтинговой таблицы – швейцарской парой Дженни Перре/Мартин Риос. Эстонцы завершили игру со счетом 11:2 в свою пользу.

Фред Рандвер, член правления Эстонской федерации керлинга, что в первую десятку мировой рейтинговой таблицы входят сверхсильные страны, насчитывающие многолетнюю историю керлинга. Например, пять канадских пар, две – из Швейцарии, а также команда из Шотландии – страны, в которой зародился керлинг.

«Это большое признание эстонского керлинга, в первую очередь, Марие и Харри, а также всей их команде. Харри и Марие уже очень опытные и влюбленные в керлинг профессиональные спортсмены. То, что они попали в тройку лучших, лишь совсем немного отставая от занявших второе место канадцев, занявших второе место, является результатом многолетней упорной работы и самоотверженности", - сказал Рандвер.

Первое место в мировом рейтинге по-прежнему занимают швейцарцы Дженни Перре и мартин Риос, набравшие 197,6 балла. На втором месте канадцы Нэнси Мартин и тирел Гриффит (160,6 балла). На третьем месте эстонская пара марие Калдвеэ и харри Лилль, набравшие 158,4 балла. До второго места в таблице им не хватает всего 2,2 балла.