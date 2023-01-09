Налогово-таможенный департамент предупреждает: сообщайте НКО о совершенных по телефону пожертвованиях!

По словам руководителя службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых физическим лицам, Анники Оя, известно, что в прошлом году было сделано рекордное количество пожертвований в Украину, причем именно по телефону.

«Для того чтобы данные о пожертвованиях, сделанных по телефону или текстовым сообщением, были предварительно внесены в декларацию о доходах, жертвователь должен до 31 января уведомить организацию, включенную в список лиц, имеющих льготы по подоходному налогу, указав свои личные данные и сумму пожертвования», - сказала Оя.

Например, жители Эстонии могут вычесть из своего облагаемого налогом дохода пожертвования, сделанные MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit, Rotary Klubil Tallinn Vanalinn. Кроме того, можно вычесть пожертвования, сделанные с 1 октября 2022 года MTÜ Slava Ukraine.

Кроме того, ожидаются данные от других учреждений и предприятий, предоставляющих услуги с налоговыми льготами, таких как банки, страховые общества и учебные предприятия. Однако проверка данных, по словам Оя, остается за человеком, который при подаче декларации о доходах должен убедиться в правильности своих данных.