На двух болотах вспыхнули загадочные пожары

В субботу вечером спасателей вызвали в деревню Выйду волости Хяэдемеэсте, где у болота горел торфяной грунт. На месте происшествия можно было увидеть выгоревшее пространство под деревьями. Около десяти деревьев упали из-за частичного выгорания корневой системы.

Примерно через полтора часа спасатели локализовали возгорание и продолжили искать очаги, находившиеся глубоко в земле. На то, чтобы окончательно потушить пожар, охвативший около 900 квадратных метров, ушло более двух часов.

По оценке спасателей, огонь мог уже долгое время тлеть в почве, но неизвестно, с чего началось возгорание. Спасатели называют ситуацию странной, так как речь идет об очень труднодоступном месте.

Вчера после полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Таммисте волости Тори. Спасатели обнаружили возгорание площадью почти сто квадратных метров, на ликвидацию которого ушло три часа.

На вызов отреагировали усиленным составом: на месте были профессиональные спасатели Пярну, Пярну-Яагупи и Вяндра, а также добровольцы из Коонга, Синди и Тали.