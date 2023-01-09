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На двух болотах вспыхнули загадочные пожары

Rus.Postimees
На двух болотах вспыхнули загадочные пожары
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На выходных спасатели тушили пожары на болотах. Снимок иллюстративный.
На выходных спасатели тушили пожары на болотах. Снимок иллюстративный. Фото: Mailiis Ollino

На выходных в Хяэдемеэсте и в Тори спасатели тушили загадочные пожары на болотах.

В субботу вечером спасателей вызвали в деревню Выйду волости Хяэдемеэсте, где у болота горел торфяной грунт. На месте происшествия можно было увидеть выгоревшее пространство под деревьями. Около десяти деревьев упали из-за частичного выгорания корневой системы.

Примерно через полтора часа спасатели локализовали возгорание и продолжили искать очаги, находившиеся глубоко в земле. На то, чтобы окончательно потушить пожар, охвативший около 900 квадратных метров, ушло более двух часов.

По оценке спасателей, огонь мог уже долгое время тлеть в почве, но неизвестно, с чего началось возгорание. Спасатели называют ситуацию странной, так как речь идет об очень труднодоступном месте.

Вчера после полудня в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Таммисте волости Тори. Спасатели обнаружили возгорание площадью почти сто квадратных метров, на ликвидацию которого ушло три часа.

На вызов отреагировали усиленным составом: на месте были профессиональные спасатели Пярну, Пярну-Яагупи и Вяндра, а также добровольцы из Коонга, Синди и Тали.

Причина этого пожара неизвестна. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, на месте спасатели не обнаружили ни одного кострища, которое могло спровоцировать пожар.

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