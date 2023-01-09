В 2023 году заявленной Министерством культуры темой года стала физическая активность. Движение имеет прямое влияние на наше здоровье и самочувствие, поэтому Таллинн призывает горожан участвовать в ежемесячных спортивных мероприятиях и использовать тропы здоровья, спортивные площадки и другие предлагаемые городом возможности.
Смотрите, где можно бесплатно научиться кататься на лыжах
В январе программа Года физической активности сосредоточена на зимних радостях, в частности, катании на лыжах. Лучшие условия для этого созданы на расположенных в Таллинне и его округе тропах здоровья В сотрудничестве Эстонского союза лыжного спорта, Центра компетенций физической активности и Eesti Terviserajad SA, лучшие тренеры по лыжному спорту Эстонии проведут по всей стране 100 бесплатных занятий для детей, молодежи и взрослых. Начиная с 15 января будут проходить как уроки для начинающих, так и занятия для продвинутых.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослые для поддержания здоровья должны двигаться не менее 150-300 минут в неделю с умеренной интенсивностью или не менее 75-150 минут в неделю с высокой интенсивностью. Кроме того, два раза в неделю рекомендуют делать укрепляющие мышцы упражнения и сократить количество времени, которое люди проводят сидя. Детям и молодежи рекомендуется двигаться не менее 60 минут в день с умеренной или высокой степенью активности. Дополнительно следует не менее трех раз в неделю заниматься с высокой интенсивностью, укрепляя мышцы, и меньше сидеть.
Зарегистрироваться на бесплатные уроки в Харьюмаа можно здесь.
Регистрация на бесплатные уроки по всей Эстонии здесь.
Программа мероприятий Года физической активности доступна здесь.
Подробнее о спортивных мероприятиях в Таллинне можно узнать на городской странице.