В отличие от Центра тревоги и Спасательного департамента, в этом году на подарок и рождественское мероприятие детям сотрудников Департамента полиции и погранохраны денег не выделили.
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Дети сотрудников полиции в этом году не получили рождественских подарков
Дети сотрудников полиции в этом году не получили рождественских подарков
В этом году в рождественском подарочном наборе дети сотрудников Центра тревоги нашли различные угощения, а на каникулах для них было организовано мероприятие с фокусником. Хотя подарки могут варьироваться от региона к региону, в Идаском Спасательном центре тоже подтвердили, что их дети получили рождественские подарки.