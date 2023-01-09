В этом году в рождественском подарочном наборе дети сотрудников Центра тревоги нашли различные угощения, а на каникулах для них было организовано мероприятие с фокусником. Хотя подарки могут варьироваться от региона к региону, в Идаском Спасательном центре тоже подтвердили, что их дети получили рождественские подарки.

Известно, что большого финансового успеха в Департаменте полиции и погранохраны в этом году не было. В отделе коммуникации подтвердили, что в этом году подарки действительно не раздавали: «Несмотря на то, что в этом году у нас не было рождественских праздников для детей, мы по-прежнему проводим для них разные мероприятия по мере возможности», - заявила пресс-секретарь Керли Вирк. «Например, в этом году дети полицейских смогли принять участие в мероприятии по случаю Дня семьи и Дня открытых дверей и посетить исследовательский центр», - добавила она.