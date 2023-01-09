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Фортуна улыбнулась Эстонии: неужели мы снова увидем матч Канепи – Контавейт?

rus.postimees.ee
Фортуна улыбнулась Эстонии: неужели мы снова увидем матч Канепи – Контавейт?
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Кайя Канепи (слева) и Анетт Контавейт, Tallinn Open 2022.
Кайя Канепи (слева) и Анетт Контавейт, Tallinn Open 2022. Фото: Tairo Lutter

И Анетт Контавейт, и Кайя Канепи выйдут на корт на теннисном турнире Adelaide 2, который начался в понедельник. Канепи проиграла в последнем раунде квалификации, но сумела пробиться в основные матчи в качестве так называемого lucky loser (счастливый неудачник).

Канепи заменяет румынку Ирину-Камелию Бегу в основной таблице. Ее противником в первом раунде станет австралийка Сторм Хантер, известная как звезда парных игр. Она занимает 13-е место в мире в этом типе игры и 227-е место в одиночном разряде.

Особенно интересным делает факт попадания Канепи в основную таблицу то обстоятельство, что в случае победы двух лучших теннисисток Эстонии в первом круге, они бы вышли играть друг против друга. Соперницей Контавейт будет испанка Паула Бадоса.

Контавейт и Бадоса сразятся завтра не раньше 11 часов по эстонскому времени. Матч Канепи – Хантер на первом корте будет третьим по счету, игровой день начнется в два часа ночи по эстонскому времени.

Контавейт и Канепи впервые сыграли между собой на турнире WTA осенью, когда в Таллинне проводился турнир Tallinn Open. Тогда выгирала Анетт Контавейт (6:4, 6:4).

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