Фортуна улыбнулась Эстонии: неужели мы снова увидем матч Канепи – Контавейт?

Канепи заменяет румынку Ирину-Камелию Бегу в основной таблице. Ее противником в первом раунде станет австралийка Сторм Хантер, известная как звезда парных игр. Она занимает 13-е место в мире в этом типе игры и 227-е место в одиночном разряде.

Особенно интересным делает факт попадания Канепи в основную таблицу то обстоятельство, что в случае победы двух лучших теннисисток Эстонии в первом круге, они бы вышли играть друг против друга. Соперницей Контавейт будет испанка Паула Бадоса.

Контавейт и Бадоса сразятся завтра не раньше 11 часов по эстонскому времени. Матч Канепи – Хантер на первом корте будет третьим по счету, игровой день начнется в два часа ночи по эстонскому времени.