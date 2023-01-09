ОБСЕ: с начала войны число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей увеличилось на 600%

В целом, по оценкам ОБСЕ, во всем мире жертвами торговли людьми становятся 25-27 миллионов людей, при этом лишь 10 тысяч случаев попадают в поле зрения правоохранительных органов и менее одного процента жертв могут быть идентифицированы. Это свидетельствует о том, что занимающиеся торговлей людьми преступники в большинстве случаев остаются безнаказанными, добавила глава ОБСЕ. Между тем ежегодная прибыль от торговли людьми, по ее словам, за последние 15 лет возросла в пять раз до 150 миллиардов долларов.