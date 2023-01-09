В конце прошлой недели в жилом доме в волости Ляэне-Харью вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один из жильцов. Скорая помощь доставила его в больницу.
В Ляэне-Харью горел частный дом, один человек пострадал
В Ляэне-Харью горел частный дом, один человек пострадал
Спасателей вызвали 7 января в 15:45 в поселок Вазалемма, где горел двухэтажный частный дом. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже здания и к 16:23 локализовали возгорание.
Одного из жителей доставили в больницу. Другие жители не пострадали.
По предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за неисправности электроприбора. Точная причина выясняется.
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