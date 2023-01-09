В Нарве откроется необычный банный центр

Совершенная гостиницей инвестиция позволит предложить возможность отдыха как жителям, так и гостям Нарвы. «Наша цель – предоставить в отеле с уникальной историей современные удобства, – сказал исполнительный директор отеля «Нарва» Владимир Арет. – Мы создали в историческом здании удобный центр отдыха, чтобы тем самым увеличить возможности проведения досуга в Нарве. Это поможет привлечь в регион больше гостей как из Эстонии, так и из других стран».

Как сказано на сайте гостиницы, будет построен банный центр, вмещающий до сорока человек одновременно и предназначенный как для проживающих в отеле, так и для гостей из других мест. В банном центре будет четыре сауны, названные в честь нарвских бастионов: Виктория, Глория, Фортуна и Пакс.

Строительство банного центра поддерживается средствами Европейского фонда регионального развития через Фонд предпринимательства и инноваций.

Гостиница «Нарва» находится в центре одноименного города, в непосредственной вблизи от ж/д вокзала и автостанции с одной стороны и Нарвского замка, российской границы и променада реки Нарова с другой стороны. Она была построена в 1959 году и в настоящее время включает в себя 14 одноместных номеров, 21 двухместных (в том числе номера для людей с ограниченными возможностями), девять трехместных, три полулюкс (с сауной) и три люкс номера (с сауной).