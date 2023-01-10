«Рождественское перемирие» не помогло Путину, - уверен Артемий Троицкий, чья программа «Почтальон» продолжит в 2023 году дважды в месяц знакомить читателей с авторской интерпретацией основных событий, происходящих в мире.
«Почтальон» с Артемием Троицким: трон под Путиным шатается, Запад послал его «рождественское перемирие»
В наступившем году Артемий Троицкий первым делом пожелал всем главного: мира и спокойствия. И чтобы мир этот наступил с как можно меньшими жертвами, на войне в Украине уже погибло очень много людей.
«Не Путин сбрасывал бомбы и пускал ракеты по мирным целям. Не Путин убивал и насиловал женщин и детей, но основная вина за это все, конечно же, лежит на президенте Российской Федерации, и популярнейший тост, я думаю, во многих странах Европы и мира и, в первую очередь в Украине, чтобы Путин сдох, - приводит еще один пример пожеланий Троицкий. – Путин - капут. Будем надеяться, что 2023 год нам сделает такой подарок».
Традиция обычного постновогоднего сплина была нарушена в этом году по понятным причинам. «Было несколько очень заметных видеообращений с новогодними поздравлениями, - напоминает публицист. - Президент Украины Владимир Зеленский выступил вместе со своей супругой и произнес очень эмоциональную речь, в которой, в частности, предрек, что 2023 год будет для Украины Годом Победы».
Однако после послания российскому народу Путина, стоящего на фоне одетых в военную форму людей, Зеленский выступил еще раз. «Зеленский сказал, что Путин делает вид, что он стоит впереди всех, а за ним все, как за каменной стеной. На самом деле, это не так. Напротив, Путин прячется за вами, и Путин, как он выразился, сжигает вашу страну и ваше будущее, - отмечает Троицкий и добавляет: В общем-то, это совершенно справедливо. Так оно и есть. Никто не принес России столько вреда за последний год, да и вообще за обозримое прошлое, как Владимир Путин».
Послание Путина, отмечает Артемий Троицкий, совпало по настроению с тем, что сказал министр обороны Украины Алексей Резников: «Он произнес, пожалуй, самую сенсационную по содержанию из всех новогодних проповедей. Обращаясь на русском языке и к россиянам, он сказал, что через неделю после Нового года в России начнется новая вторая волна мобилизации. При этом он сказал, что, по его данным, границы России для мужчин призывного возраста будут закрыты. И это похоже на правду, поскольку потери России за истекшие 10 месяцев войны были огромными, намного больше, чем в Афганистане, например».
Однако основная новость, по мнению Троицкого, заключается в том, что в первые дни января случился прорыв, хотя и не на линии фронта. «Прорыв в том, что касается мировой военной помощи Украине, - пояснил Артемий Троицкий. - Пошел поток наступательного оружия в Украину. Российская армия, ее главнокомандующий, они чувствуют, что пахнет жареным».
Троицкий увидел, как остальной мир послал президента России с его так называемым «рождественским перемирием» по маршруту русского военного корабля. «Причем сделали это не только украинцы, но и всегда гораздо более дипломатичные западные политики», - уточняет публицист.
По мнению Артемия Троицкого, Путин сделал это перемирие просто для того, чтобы получить хотя бы небольшую передышку, перегруппироваться и использовать это в своих интересах, но тщетно: «Позиция главнокомандующего Путина явно стала сейчас гораздо более шаткой, чем еще пару тройку месяцев тому назад. И вообще, такое ощущение, что трон под Путиным шатается и вибрирует как никогда».
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