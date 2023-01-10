«Почтальон» с Артемием Троицким: трон под Путиным шатается, Запад послал его «рождественское перемирие»

В наступившем году Артемий Троицкий первым делом пожелал всем главного: мира и спокойствия. И чтобы мир этот наступил с как можно меньшими жертвами, на войне в Украине уже погибло очень много людей.

«Не Путин сбрасывал бомбы и пускал ракеты по мирным целям. Не Путин убивал и насиловал женщин и детей, но основная вина за это все, конечно же, лежит на президенте Российской Федерации, и популярнейший тост, я думаю, во многих странах Европы и мира и, в первую очередь в Украине, чтобы Путин сдох, - приводит еще один пример пожеланий Троицкий. – Путин - капут. Будем надеяться, что 2023 год нам сделает такой подарок».

Традиция обычного постновогоднего сплина была нарушена в этом году по понятным причинам. «Было несколько очень заметных видеообращений с новогодними поздравлениями, - напоминает публицист. - Президент Украины Владимир Зеленский выступил вместе со своей супругой и произнес очень эмоциональную речь, в которой, в частности, предрек, что 2023 год будет для Украины Годом Победы».