Президент Франции рассказал об обаянии Путина в личном общении. Неожиданное заявление мировые СМИ опубликовали через несколько дней после решения Парижа поставить Киеву легкие танки.
Макрон о Путине: «Он не неприятный человек»
Эмманюэль Макрон рассказал о «парадоксе», где есть один Путин, которого для себя открыл мир в 2022 году, и, в то же время, есть другой Владимир Путин, которого при личном общении нельзя назвать «неприятным».
«Когда вы с ним встречаетесь, он не вызывает отторжения. Вот в чем парадокс», — цитирует The Daily Telegraph ответ Макрона из интервью в рамках проекта Les Rencontres du Papotin.
Papotin – журнал, который зародился треть века назад во французском центре, где работают с подростками с аутизмом. В рамках передачи люди, которым от 14-ти до 50-ти лет, общаются с самыми разными публичными персонами.
В том же диалоге Макрон определил цель Путина по вторжению в Украину как захват земли.
«Я думаю, что нет ничего, что могло бы оправдать начало войны. По сути, он начал эту войну, чтобы вернуть территории и расширить периметр России до империи, которая когда-то существовала. Он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас», - сказал президент Франции.
Разговор Макрона с людьми, которые имеют особенности развития, был записан несколько недель назад, то есть еще до решения Парижа наконец предоставить Киеву необходимые для защиты от российской военной агрессии так называемые «легкие» танки.
4 января стало известно, что Макрон решил расширить военную помощь, которая оказывается Киеву, «согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC».
«Это первый случай поставки танков, разработанных на Западе, украинской армии», - подчеркнули тогда в Елисейском дворце, не уточнив, сколько бронеавтомобилей AMX-10 RC получат ВСУ и когда.
Также Украина получит от Франции бронетранспортеры Bastion, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский подтвердил, что во время его разговора с Макроном шла речь о поставках легких танков и бронемашин Bastion.
«Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», - написал тогда Зеленский, обращаясь к Макрону.
AMX-10 RC - это бронированная разведывательная машина с высокой подвижностью. Она вооружена 105-мм пушкой и имеет экипаж из четырех человек. После решения Макрона Зеленский призвал других союзников сделать то же самое.
«Это то, что посылает четкий сигнал всем нашим партнерам - нет никакой рациональной причины, по которой Украина до сих пор не получила западные танки», - сказал украинский лидер.
После этого стало известно, что США и Германия тоже готовы направить бронетехнику для отражения российской военной агрессии в Украине.
Эммануюль Макрон долгое время оставался тем западным лидером, который не прекращал попыток диалога с Путиным. Количество телефонных разговоров двух президентов в 2022 году исчислялось десятками.
Еще в октябре Макрон призывал Киев к переговорам с Москвой. В начале декабря стало известно, что Париж подключается к работе по созданию специального трибунала по военным преступлениям ВС РФ в Украине.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается 320 дней.