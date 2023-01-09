Макрон о Путине: «Он не неприятный человек»

Эмманюэль Макрон рассказал о «парадоксе», где есть один Путин, которого для себя открыл мир в 2022 году, и, в то же время, есть другой Владимир Путин, которого при личном общении нельзя назвать «неприятным».

«Когда вы с ним встречаетесь, он не вызывает отторжения. Вот в чем парадокс», — цитирует The Daily Telegraph ответ Макрона из интервью в рамках проекта Les Rencontres du Papotin.

Papotin – журнал, который зародился треть века назад во французском центре, где работают с подростками с аутизмом. В рамках передачи люди, которым от 14-ти до 50-ти лет, общаются с самыми разными публичными персонами.

В том же диалоге Макрон определил цель Путина по вторжению в Украину как захват земли.

«Я думаю, что нет ничего, что могло бы оправдать начало войны. По сути, он начал эту войну, чтобы вернуть территории и расширить периметр России до империи, которая когда-то существовала. Он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас», - сказал президент Франции.

Разговор Макрона с людьми, которые имеют особенности развития, был записан несколько недель назад, то есть еще до решения Парижа наконец предоставить Киеву необходимые для защиты от российской военной агрессии так называемые «легкие» танки.