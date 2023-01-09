Лыунаская окружная прокуратура предъявила 22-летней женщине обвинение в том, что 30 августа 2021 года она по неосторожности спровоцировала ДТП, в результате которого погибли управлявший мотоциклом 17-летний юноша и его 15-летняя пассажирка.
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Расследование гибели двух молодых людей подходит к концу
Расследование гибели двух молодых людей подходит к концу
Как напоминает Tartu Postimees, 30 августа 2021 года около 21:00 в деревне Соинасте в волости Камбья в Тартумаа подсудимая ехала на автомобиле BMW X5. Она стала обгонять шедшую впереди нее машину, которая двигалась значительно медленнее разрешенной на этой дороге скорости.