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Расследование гибели двух молодых людей подходит к концу

Эйли Арула
, журналист
Расследование гибели двух молодых людей подходит к концу
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Цветы и свечи на месте аварии, в результате которой погибли 17-летний юноша и 15-летняя девушка.
Цветы и свечи на месте аварии, в результате которой погибли 17-летний юноша и 15-летняя девушка. Фото: Margus Ansu / Postimees

Лыунаская окружная прокуратура предъявила 22-летней женщине обвинение в том, что 30 августа 2021 года она по неосторожности спровоцировала ДТП, в результате которого погибли управлявший мотоциклом 17-летний юноша и его 15-летняя пассажирка.

Как напоминает Tartu Postimees, 30 августа 2021 года около 21:00 в деревне Соинасте в волости Камбья в Тартумаа подсудимая ехала на автомобиле BMW X5. Она стала обгонять шедшую впереди нее машину, которая двигалась значительно медленнее разрешенной на этой дороге скорости.

Согласно обвинению, водитель не был достаточно осторожен и внимателен, а также не убедился в безопасности обгона, из-за чего не заметил шедший навстречу мотоцикл. На встречной полосе BMW X5 столкнулся с мотоциклом Honda. В результате аварии погибли 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.

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