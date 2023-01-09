Расследование гибели двух молодых людей подходит к концу

Как напоминает Tartu Postimees , 30 августа 2021 года около 21:00 в деревне Соинасте в волости Камбья в Тартумаа подсудимая ехала на автомобиле BMW X5. Она стала обгонять шедшую впереди нее машину, которая двигалась значительно медленнее разрешенной на этой дороге скорости.

Согласно обвинению, водитель не был достаточно осторожен и внимателен, а также не убедился в безопасности обгона, из-за чего не заметил шедший навстречу мотоцикл. На встречной полосе BMW X5 столкнулся с мотоциклом Honda. В результате аварии погибли 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.