Шведский чемпион по ски-альпинизму попал под лавину и погиб

О происшествии несколько дней назад сообщила норвежская газета Dagbladet. В конце недели местная полиция подтвердила, что это была 32-летний Йоханссон.

После схода лавины его и двоих друзей доставили в больницу. Но врачам не удалось спасти жизнь Эрика Йоханссона.

«С глубокой скорбью сообщаем, что наш друг и одноклубник Эрик погиб 6 января в результате схода лавины возле деревни Исфьорд в Норвегии. Он отправился на гору Моанебба с двумя друзьями. Катание с гор было важной частью жизни Эрика, у него были большие знания и способности в этой области. В апреле он стал чемпионом Швеции по ски-альпинизму», — говорится в некрологе, опубликованном в Facebook горнолыжным клубом Tranemo.