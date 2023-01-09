В ходе обыска в Тартуской тюрьме обнаружили ряд запрещенных предметов

Это была одна из превентивных мер по обеспечению безопасности. Сотрудники Тартуской тюрьмы пытались найти все возможные запрещенные предметы и вещества, которые могут угрожать безопасности тюрьмы.

Во время обыска 29 декабря сотрудники тюрьмы обнаружили двадцать разных таблеток и два режущих предмета. Также изъяли электронные устройства, поврежденные наклейками, и много бытового мусора, сообщили в отделе тюрем Министерства юстиции.

В последние дни прошлого года в Тартуской тюрьме произошли и другие беспорядки. 27 декабря заключенный напал на сотрудника тюрьмы, ударив его кулаком в область подбородка. Сотрудника отправили на дополнительное медицинское обследование. Тюрьма начала производство по уголовному делу.