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В ходе обыска в Тартуской тюрьме обнаружили ряд запрещенных предметов

BNS
В ходе обыска в Тартуской тюрьме обнаружили ряд запрещенных предметов
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Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Незадолго до Нового года сотрудники Тартуской тюрмы устроили масштабный обыск в камерах и обнаружили ряд запрещенных предметов.

Это была одна из превентивных мер по обеспечению безопасности. Сотрудники Тартуской тюрьмы пытались найти все возможные запрещенные предметы и вещества, которые могут угрожать безопасности тюрьмы.

Во время обыска 29 декабря сотрудники тюрьмы обнаружили двадцать разных таблеток и два режущих предмета. Также изъяли электронные устройства, поврежденные наклейками, и много бытового мусора, сообщили в отделе тюрем Министерства юстиции.

В последние дни прошлого года в Тартуской тюрьме произошли и другие беспорядки. 27 декабря заключенный напал на сотрудника тюрьмы, ударив его кулаком в область подбородка. Сотрудника отправили на дополнительное медицинское обследование. Тюрьма начала производство по уголовному делу.

29 декабря заключенный напал на служащего и ударил его ногой в область колена. Никто не пострадал. Тюрьма также начала производство по уголовному делу.

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