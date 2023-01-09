На завершившемся в прошлом месяце в Катаре чемпионате мира по футболу сборная Португалии вылетела слишком рано, и болельщики пропустили противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но это противостояние может стать реальностью в январе.
Месси и Роналду могут выйти на поле в одном матче
Месси и Роналду могут выйти на поле в одном матче
Сообщается, что французский «ПСЖ» опубликовал расписание своих зимних сборов. Они традиционно пройдут в Катаре и Саудовской Аравии.
17 января команда вылетит в Доху, где будет тренироваться, а 19 января отправится в Эр-Рияд на товарищеский матч с командой из лучших игроков двух главных местных клубов: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Вполне реально, что за «Аль-Наср» сыграет нападающий Криштиану Роналду, перешедший в саудовский клуб в конце декабря 2022 года. Матч с «ПСЖ», за который выступает форвард Лионель Месси, может стать для португальца дебютным в новой команде.
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