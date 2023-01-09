Пн, 9.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Месси и Роналду могут выйти на поле в одном матче

rus.postimees.ee
Месси и Роналду могут выйти на поле в одном матче
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

На завершившемся в прошлом месяце в Катаре чемпионате мира по футболу сборная Португалии вылетела слишком рано, и болельщики пропустили противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но это противостояние может стать реальностью в январе.

Сообщается, что французский «ПСЖ» опубликовал расписание своих зимних сборов. Они традиционно пройдут в Катаре и Саудовской Аравии.

17 января команда вылетит в Доху, где будет тренироваться, а 19 января отправится в Эр-Рияд на товарищеский матч с командой из лучших игроков двух главных местных клубов: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Вполне реально, что за «Аль-Наср» сыграет нападающий Криштиану Роналду, перешедший в саудовский клуб в конце декабря 2022 года. Матч с «ПСЖ», за который выступает форвард Лионель Месси, может стать для португальца дебютным в новой команде.

Ключевые слова
Наверх