Финляндия не может запретить на своей территории такси Yandex

Политики и политические организации обеспокоены потенциальной угрозой безопасности, исходящей от российских компаний, работающих в Финляндии. Особенно это касается службы такси Yango и ее владельца, российского IT-гиганта Yandex.

Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.

Однако Финляндия не собирается вводить запрет на российский сервис, несмотря на то, что этот вопрос выносили на обсуждение в парламенте пять раз.

Российская компания не нарушает финского законодательства, поэтому Министерство транспорта не находит причин для запрета деятельности Yango в Финляндии.