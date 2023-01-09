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Финляндия не может запретить на своей территории такси Yandex

rus.postimees.ee
Финляндия не может запретить на своей территории такси Yandex
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Remo Tõnismäe

Вопрос о Yango (под этим брендом в Финляндии действует сервис Yandex) неоднократно поднимался в парламенте. Ответ всегда один и тот же: правительство следит за ситуацией, пишет Yle.

Политики и политические организации обеспокоены потенциальной угрозой безопасности, исходящей от российских компаний, работающих в Финляндии. Особенно это касается службы такси Yango и ее владельца, российского IT-гиганта Yandex.

Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.

Однако Финляндия не собирается вводить запрет на российский сервис, несмотря на то, что этот вопрос выносили на обсуждение в парламенте пять раз.

Российская компания не нарушает финского законодательства, поэтому Министерство транспорта не находит причин для запрета деятельности Yango в Финляндии.

«Правительство активно следит за деятельностью Yandex в Финляндии и за санкциями, наложенными ЕС», – именно такими словами заканчиваются ответы министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка (СДП) и министра иностранных дел Пекки Хаависто («Зеленые») на три письменных вопроса в парламенте о том, следует ли запретить Yandex и Yango в Финляндии. Последний раз вопрос поднимался в парламенте 30 декабря.

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