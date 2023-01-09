КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Дефицит доверия ко всему русскому охватил в Европе и церковь, но это доверие можно восстановить

Патриарх Кирилл снова рассказал о том, что русские и украинцы вместе «вышли из Киевской купели Крещения», и что небывалая величина как этого народа, так и занимаемых им территорий всегда вызывала в мире страхи и зависть, и поэтому русских и украинцев коварные враги веками старались столкнуть между собой и растащить. Предстоятель РПЦ объяснил, что сейчас России ничего не остается, как опять противостоять очередной такой попытке, и тем самым в очередной же раз сервировал - в полном соответствии с кремлевской «генеральной линией» - развязанную Россией войну как ее конфликт не с Украиной, а с НАТО.

Патриарх Кирилл во время богослужения 6 января 2023 года. EPA Фото: YURI KOCHETKOV

А после литургии в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Кирилл заявил, что в скором времени в Украине исчезнут раскольники, а также сменится светская власть. Он подчеркнул, что до этого момента осталось «не так долго ждать». Российские пропагандистские телеканалы преподносили этот фрагмент выступления патриарха как ободряющее напоминание об одной из целей того, что в России называют «специальной военной операцией». Уверенность патриарха Кирилла в скором военном успехе российской армии выставлялась так, что, мол, сама божья воля обязательно будет потворствовать этому успеху.