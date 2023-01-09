Клирики Русской православной церкви часто с досадой отмечают, что отношение жителей стран Европы к любой русской церкви стало настороженным, что объясняется политическими оценками действий России в Украине, которые дают власти этих стран. Между тем у священнослужителей русской церкви остаются прекрасные возможности преодолеть эти предубеждения; для этого нужно лишь честно и открыто называть виновника этой войны, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Дефицит доверия ко всему русскому охватил в Европе и церковь, но это доверие можно восстановить
Предстоятель ЭПЦ МП (Эстонской православной церкви Московского патриархата), митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений в одном из интервью в канун Рождественского сочельника по Юлианскому календарю выразил сожаление в связи с тем, что православная церковь столкнулась в нынешний сложный исторический момент с кризисом доверия в Европе. Митрополит Евгений подчеркнул, что в понимании политической составляющей Европейского союза, в том числе Эстонии, Россия является агрессором, поэтому церковь, в названии которой присутствует слово «русская», едва ли не автоматически засчитывается некоторыми людьми в Европе именно за церковь агрессора.
Митрополит Евгений напомнил, что Русская православная церковь имеет каноническую территорию, охватывающую, среди прочего, и страны Балтии, и добавил, что этого, однако, совершенно недостаточно, чтобы связывать политику российского государства с деятельностью ЭПЦ МП. С митрополитом Евгением вполне можно было согласиться, если бы предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, не сделался одним из самых заметных рупоров кремлевской политики, часто проповедующим ее даже в формате церковных богослужений. Не стало исключением и празднование Рождества в конце прошлой недели, которое патриарх Кирилл вновь использовал для публичного повторения важных в кремлевской военной пропаганде нарративов.
Даже в церковных стенах патриарх Кирилл не отказывается от поддержки войны
Тоже в Рождественский сочельник патриарх Кирилл дал большое интервью телеканалу «Россия 1», в котором в какой уж раз с «церковной платформы» поддержал один из главных тезисов Владимира Путина, послуживших ему в феврале прошлого года идеологическими обоснованиями для военного вторжения в Украину. Владимир Путин тогда настаивал, что русские и украинцы являются частью одного народа, разделенного в результате происков Запада, и глава РПЦ 6 января 2023 года не упустил возможности использовать рождественские праздники для очередной эффектной упаковки этого мифа.
Патриарх Кирилл снова рассказал о том, что русские и украинцы вместе «вышли из Киевской купели Крещения», и что небывалая величина как этого народа, так и занимаемых им территорий всегда вызывала в мире страхи и зависть, и поэтому русских и украинцев коварные враги веками старались столкнуть между собой и растащить. Предстоятель РПЦ объяснил, что сейчас России ничего не остается, как опять противостоять очередной такой попытке, и тем самым в очередной же раз сервировал - в полном соответствии с кремлевской «генеральной линией» - развязанную Россией войну как ее конфликт не с Украиной, а с НАТО.
А после литургии в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Кирилл заявил, что в скором времени в Украине исчезнут раскольники, а также сменится светская власть. Он подчеркнул, что до этого момента осталось «не так долго ждать». Российские пропагандистские телеканалы преподносили этот фрагмент выступления патриарха как ободряющее напоминание об одной из целей того, что в России называют «специальной военной операцией». Уверенность патриарха Кирилла в скором военном успехе российской армии выставлялась так, что, мол, сама божья воля обязательно будет потворствовать этому успеху.
На этом фоне Американский институт изучения войны в одной из своих последних сводок о военной ситуации в Украине обратил внимание на то, что Россия продолжает использовать в качестве оружия тему религии. В частности, российские так называемые «военные блогеры» 7 января сосредоточились на публикации кадров рождественской службы в Киево-Печерской лавре, делая акцент на очень заметное присутствие на службе украинских силовиков и сопровождая эти кадры комментариями в духе того, что лавру «захватили еретики».
Президент РФ и в церкви рассчитывает на сервис премиум-класса
Благовещенский собор Московского Кремля тоже никак не способствовал в это Рождество приращиванию Русской православной церкви позитивным имиджем, поскольку он стал местом проведения индивидуального богослужения ВИП-класса. Во время прибытия Владимира Путина в собор в нем находились лишь священнослужители, а всю службу Путин, не снимая, вероятно, натянутой на бронежилет куртки, простоял в одиночестве. Пресс-служба Кремля в который раз объяснила крайне странные поведенческие манеры Путина сложной эпидемиологической ситуацией, что породило большое количество насмешек над Путиным в социальных сетях, многие пользователи которых писали, что на самом деле Путин, похоже, в божью защиту не верит.
Скучающий и явно тяготящийся церковной процедурой диктатор, запечатленный в телерепортажах, мог бы остаться в рамках амплуа карикатурного персонажа, однако исторический момент никак не располагал к тому, чтобы поведение Путина в этот день можно было бы только лишь высмеять. Пятого января днем Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести на 36 часов режим прекращения огня по случаю Рождества, что выглядело крайне циничным «шагом доброй воли» с учетом того, что на Рождество по Григорианскому календарю, а также в канун Нового года Россия с особым размахом продолжала наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Временное выключение этой террористической машины, объясненное не просто гуманитарными, а, так сказать, «богоугодными» причинами, не могло не выглядеть лицемерной издевкой. Разумеется, ни о каком прекращении огня со стороны России в эти 36 часов не шло и речи, поскольку в действительности российская армия продолжала все это время выпускать свои ракеты и снаряды по самым разным регионам Украины.
Именно таким выглядело в интерпретации России то самое рождественское перемирие, формальным ходатаем об объявлении которого выступил именно патриарх Кирилл, направивший Путину утром 5 января соответствующую просьбу (в которой российская военная агрессия, конечно, лукавым образом дефинировалась как «междоусобный конфликт»). Можно понять сожаления о «кризисе доверия» в Европе к русской церкви, которыми с эстонской прессой успел поделиться митрополит Евгений, но никак нельзя сказать, чтобы этот дефицит доверия образовался на пустом месте.
Доверять хочется тому, кому не страшно говорить правду
Но нельзя сказать и такого, что предстоятели независимых - как по существу, так и, скорее, формально - от Московского патриархата русских церквей за пределами России не имеют возможностей того, чтобы это доверие возвращать. Например, тот же самый митрополит Евгений в канун Рождества отметил, что в уходящем году среди прихожан ЭПЦ МП появились и беженцы из Украины. Митрополит Евгений выразил удовлетворение, что эти люди находят некое успокоение в церковной службе. Совсем не обязательно - и даже не нужно - в таких словах предстоятеля ЭПЦ МП различать попытку завуалированно продекларировать тот самый вздор про «один народ», который так люб что патриарху Кириллу, что его кремлевскому хозяину, но все-таки эти слова митрополита Евгения оставляют чувство досадной недосказанности.
Этого чувства ни в коем случае не возникло бы, если бы у митрополита Евгения нашлось бы еще несколько слов про то, почему украинские беженцы оказались в Эстонии, кто начал войну, пригнавшую этих беженцев сюда, что заставляет патриарха Кирилла эту преступную войну не просто оправдывать, но и благословлять. При этом честное проговаривание всего это вслух русскими священнослужителями как раз и было бы самым эффективным способом восстановления доверия к русской церкви у европейцев.