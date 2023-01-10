Бритье друг друга, вибраторы, выходные в постели – часть сексуальной жизни некоторых людей в почтенном возрасте. Однако секс между двумя людьми в возрасте смущает остальных, и никто не хочет об этом говорить. Пожилых людей, которых ловят за занятием сексом в домах престарелых, ждут неприятности. Рассказываем о скрытой стороне старости.