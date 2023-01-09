Пора разобрать ящик со старой техникой: в Эстонии пройдет масштабная уборка цифрового мусора

День цифровой уборки под предводительством Telia проводится уже пятый год подряд, и с каждым годом это мероприятие привлекает все больше участников и избавляет нас от все большего объема цифрового мусора.

По словам председателя правления Telia Хольгера Хальянда, День цифровой уборки преследует несколько более широких целей, которые напрямую поддерживают защиту окружающей среды.

«С одной стороны, мы, естественно, хотим уменьшить количество бесполезного цифрового мусора, к которому относятся всевозможные старые файлы, документы, изображения и видео, забытые в устройствах и информационных системах людей и предприятий. Чем больше такого контента мы сможем удалить, тем больше мы освободим необходимого места для хранения данных и тем меньше будет наш цифровой след», - сказал Хальянд.

Вторым важным направлением Дня цифровой уборки в этом году является сбор старых электронных устройств. У многих в шкафах и на дне ящиков лежат забытые старые мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые разумно направить либо для вторичного использования, либо на переработку. Сбор неиспользуемого оборудования способствует экономике замкнутого цикла и повторному использованию материалов, а также позволяет дать старым устройствам новую жизнь.

По словам руководителя Telia, с отправкой старых устройств в новый цикл использования или переработку связан еще один важный вопрос, на который необходимо обратить внимание.

«При возврате старых устройств всегда следует удалить все свои данные и отключить от устройств свои учетные записи электронной почты. Так они не попадут в руки посторонних. Один из вариантов - сдать свой старый телефон, планшет или компьютер, например, в представительство Telia, где примут все меры, чтобы оставшиеся в устройстве данные были удалены оттуда с заботой о конфиденциальности пользователя», - добавил Хальянд.