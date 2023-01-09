240 048 кубометров: столько снега вывезли из Таллинна за эту зиму

Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Таллинн разделен на пять округов обслуживания: в центральной части города партнером является Tänavapuhastuse Aktsiaselts, в южном и восточном округе - Tallinna Kommunaalteenused OÜ, в западном и северном - EKT Teed OÜ.

За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ с предприятиями, сделавшими совместное предложение. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн - Tänavapuhastuse AS.