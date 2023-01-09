За эту зиму из Таллинна вывезли 240 048 кубометров снега, в том числе 32 730 - за минувшую неделю, сообщается в составленном горуправой обзоре. На улицах использовали 905,1 тонны хлорида натрия, пять тонн раствора хлоридов и 204,65 тонны гранитной крошки.
240 048 кубометров: столько снега вывезли из Таллинна за эту зиму
Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Таллинн разделен на пять округов обслуживания: в центральной части города партнером является Tänavapuhastuse Aktsiaselts, в южном и восточном округе - Tallinna Kommunaalteenused OÜ, в западном и северном - EKT Teed OÜ.
За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ с предприятиями, сделавшими совместное предложение. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн - Tänavapuhastuse AS.
Подразделение учреждения Kadrioru Park задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке, а также в работах по вывозу снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров центра города. В задачи подразделения также входит ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий, очистка от снега и противогололедная обработка дорожек на кладбищах и в парках, а также очистка внутриквартальных дорог и парковок на фоне сложных погодных условий.