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Грецкий: после поражения России в войне Московский патриархат ждут очень большие изменения

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: после поражения России в войне Московский патриархат ждут очень большие изменения
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  • На удар ВСУ по Макеевке Минобороны России смогло ответить только выдумкой об ударе по Краматорску
  • Удары по путям снабжения российской группировки в Крыму приблизят деоккупацию полуострова
  • Советский Союз распался, но Московский патриархат все равно остался империей

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся ложных утверждений российского оборонного ведомства об «операции возмездия» в Краматорске, а также использования Россией в войне с Украиной «религиозного оружия».

- Министерство обороны России в конце прошлой недели заявило, что в результате удара по Краматорску погибли шестьсот бойцов ВСУ. Удар был назван «операцией возмездия» за удар Украины в новогоднюю ночь по Макеевке. Киев назвал ложью эти утверждения, западные СМИ не нашли свидетельств массовой гибели украинских военных в Краматорске. Кому была адресована эта информация российского оборонного ведомства? Населению России или Владимиру Путину, жаждущему хороших новостей, пусть даже и и фейковых?

- Я думаю, что и населению, и Кремлю. Потому что удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь стал самым обсуждаемым событием и в социальных сетях, и в СМИ. Очень точное попадание украинских военных уничтожило в Макеевке несколько сотен российских солдат. Это были призывники и мобилизованные, и это попадание стало очень сильным ударом и по имиджу российской армии.

Ситуация требовала незамедлительной реакции, и Министерство обороны России не придумало ничего лучше, кроме как создать вот этот фейк. В Краматорске действительно работает очень большое количество западных журналистов. Например, корреспондент финской вещательной корпорации YLE тут же опубликовал фотографии воронок рядом с общежитием, об уничтожении которого сообщила российская сторона. На этих кадрах видно, что общежитие практически не пострадало, при этом никого в нем не было.

Также можно вспомнить, что под Макеевкой завалы разбирают до сих пор. Извлекают части тел погибших. Если бы России удалось убить несколько сотен украинских военных в общежитии в Краматорске, там тоже сейчас должен был бы идти разбор завалов. Но ничего такого там не происходит, потому что завалов нет. Общежития стоят, погибших нет, то есть ясно, что сообщение Министерства обороны России оказалось ложью.

- Несколько российских военных блогеров раскритиковали Минобороны РФ за сфабрикованную историю о возмездии за удар по Макеевке, указав, что ведомство часто делает лживые заявления вместо того, чтобы привлекать к ответственности виновных руководителей за потери среди российских солдат. Эти блогеры, критикуя заявления ведомства Сергея Шойгу, скорее, искренни в своих замечаниях и действительно переживают, что Россия плохо воюет, или же они, вероятно, просто обслуживают интересы конкурирующих с Минобороны за влияние на Владимира Путина группировок?

- Среди этих блогеров есть очень разные люди. Есть те, кто называет себя военкорами, они действительно отправлены туда в командировки конкретными СМИ, неформально аффилированными с разными структурами, в том числе, например, с МВД, со спецслужбами. С конца лета или с начала осени 2022 года у этих военкоров появилось свое особое паблисити, поскольку Путин принимал их в Кремле. Было видно, что он использует их в качестве одного из достоверных источников информации.

Эти военкоры действительно критикуют Министерство обороны, но это свидетельствует, мне кажется, в большей степени о шаткости самого политического режима в России, о том, что не все у Путина находится под контролем.

Мы видим, что вокруг Путина находится несколько группировок, конфликтующих между собой, и причина этого - отсутствие у России побед, отсутствие у нее хоть каких-то позитивных достижений.

- По данным украинской разведки, руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак встречается с отставными политиками в Европе и через них передает нынешним европейским лидерам послания о том, что Россия готова на уступки, чтобы зафиксировать нынешний статус-кво и принудить Украину к перемирию по «корейской модели». Действительно ли Россия считает, что Запад может принять такие условия, можно ли предположить, что в каких-то странах Запада, кроме, допустим, Венгрии, кто-то всерьез будет обсуждать такой вариант урегулирования, предусматривающий создание двух Украин?

- Недавняя история с так называемым «односторонним прекращением огня» тоже была адресована Кремлем не только внутренней, но и внешней аудитории. Путин давал министру обороны Шойгу распоряжение в одностороннем порядке прекратить ведение огня «по всей линии разграничения на Украине». Именно такая формулировка содержалась в этом приказе. При этом с конца сентября и до настоящего момента все российские политики, все официальные лица, а также пропагандисты на телеканалах неизменно говорят, что все боевые действия ведутся исключительно на территории Российской Федерации.

Так что вот эта формулировка, «линия разграничения на Украине», была адресована именно Западу. Целью этого послания было прощупывание почвы, то есть Кремль хотел посмотреть, найдутся ли западные политики, которые встанут и скажут, что Путин шлет сигнал, истинная суть которого - готовность Путина вести переговоры. Причем переговоры даже по тем территориям, которые Россия успела объявить своими.

Конечно, со стороны Запада было бы ошибкой воспринять этот сигнал как указание на подлинную готовность России к переговорам. Однако очевидно, что Кремль цепляется за любую возможность зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения, потому что в Кремле понимают, что какое-то дальнейшее наступление для России с ее текущими ресурсами невозможно. Это было видно и раньше, например, по ситуации с Запорожской АЭС. По тому, как Кремль пытался зацепиться за зерновую сделку, чтобы с ее помощью выйти на какие-то переговоры о перемирии.

Эти попытки продолжаются до сих пор. И они будут продолжаться, потому что уже совершенно понятно, что Россия в этой войне победить не может.

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освобождение Крыма - это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только Крым перейдет под полный огневой контроль Украины. По словам Подоляка, как только Украина освобождает территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. По мнению Подоляка, как только это произойдет, российские войска немедленно убегут с территории Крыма. Насколько реалистичен такой прогноз, не выдает ли Подоляк желаемое за действительное?

- Нет, я не думаю, что Подоляк излишне оптимистичен. Я вижу в этих его рассуждениях большое рациональное зерно. Крымская группировка российской армии нуждается в снабжении, не забудем, что эта группировка была ведь очень сильно увеличена, это ведь уже далеко не 15 000 солдат. Там теперь в несколько раз больше российских военных, и это означает, что для них требуется очень много боеприпасов, горюче-смазочных материалов, эту группировку постоянно нужно обеспечивать.

Этим военным необходимо продовольствие, обмундирование. Все это поставляется двумя путями, или через Крымский мост, или по автомобильной трассе вдоль северного Причерноморья, из Мариуполя в Мелитополь, и далее в Крым. Даже не нужно захватывать эту трассу, чтобы нарушить это снабжение. Достаточно и того, чтобы она находилась под непрерывным огневым контролем Украины. Такой контроль как минимум вынудит эту группировку значительно уменьшиться.

Когда нынешняя группировка России в Крыму уменьшится в разы, для ВСУ станет куда более осязаемой цель возвращения Крыма.

- Американский институт изучения войны считает, что Россия использует в качестве оружия тему религии. Российские военные блогеры 7 января публиковали кадры рождественской службы в Киево-Печерской лавре, где присутствовало немало сотрудников украинских силовых структур. Российские сторонники войны подают это как признак гонений на церковь, пишут, что лавру «захватили еретики». Эффективно ли это оружие, про которое говорят американские эксперты? Впрямь ли для Кремля очень важно преподнести российскому населению Украину в качестве виновницы «раскола православного мира»?

- Безусловно, тема православия остается одной из важных линий российской пропаганды. С помощью этой темы Кремль пытается легитимировать цели этой войны, переформатировать эту войну из «специальной военной операции» в отечественную войну. Пока это не удается, но это вовсе не означает, что соответствующие попытки не будут продолжены.

Эти попытки предпринимаются практически каждый день. К ситуации вокруг Киево-Печерской лавры привлекают очень много внимания. Российскими пропагандистскими СМИ эта ситуация преподносилась как такой нелегальный захват, как продолжение раскола.

Однако нужно, наверное, все-таки напомнить, что во многих случаях, когда какие-то страны получают независимость, то православная церковь на этой территории получает или автокефалию, либо какие-то специальные инструменты самоуправления. Украинский политический истеблишмент еще с начала 1990-х годов пытался сделать так, чтобы в Украине появилась поместная православная церковь. Которая не зависела бы от Москвы.

По разным причинам это сделать долгое время не удавалось. До тех пор, пока Константинополь в лице патриарха Варфоломея не даровал тот самый томос, чем признал православную церковь Украины в качестве автокефальной.

Это спровоцировало серьезный скандал в отношениях с Россией. Россия подавала все это в своих подконтрольных СМИ как небогоугодный акт, как попытку разрушить единство между русским и украинским народами.

Естественно, что главным инструментом Кремля в этой кампании является Московский патриархат. Даже после распада СССР, в результате которого полностью переформатировалось политическое пространство и появились новые независимые государства, Московский патриархат все равно оставался все той же империей. Сохраняя контроль над приходами на территории бывшего СССР, в том числе, например, и в Украине. И очень враждебно воспринимал любые поползновения в сторону получения автокефалии.

После поражения России в войне с Украиной очень глубокие изменения ждут и Московский патриархат. Они абсолютно неизбежны.

- Патриарх Кирилл во время празднования Рождества в России снова то и дело занимался военной пропагандой. Можно ли сказать, что патриарх Кирилл окончательно утратил возможности оказаться в глазах международного правосудия церковным деятелем, а не участником преступного режима, что он сам это прекрасно понимает, и что он будет оставаться с Путиным в поддержке войны до последнего?

- Патриарх Кирилл - это не только одно из лиц этой войны, это человек, который очень сильно ассоциируется с режимом Владимира Путина. Поэтому после поражения России в войне у него будет совершенно другая роль, чем сейчас. Он не сможет сохранить свое влияние даже в Московском патриархате. Однако пока война будет продолжаться, патриарх Кирилл, безусловно, будет помогать Путину во всем. До самого конца.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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