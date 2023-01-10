Грецкий: после поражения России в войне Московский патриархат ждут очень большие изменения

- Несколько российских военных блогеров раскритиковали Минобороны РФ за сфабрикованную историю о возмездии за удар по Макеевке, указав, что ведомство часто делает лживые заявления вместо того, чтобы привлекать к ответственности виновных руководителей за потери среди российских солдат. Эти блогеры, критикуя заявления ведомства Сергея Шойгу, скорее, искренни в своих замечаниях и действительно переживают, что Россия плохо воюет, или же они, вероятно, просто обслуживают интересы конкурирующих с Минобороны за влияние на Владимира Путина группировок?

- Среди этих блогеров есть очень разные люди. Есть те, кто называет себя военкорами, они действительно отправлены туда в командировки конкретными СМИ, неформально аффилированными с разными структурами, в том числе, например, с МВД, со спецслужбами. С конца лета или с начала осени 2022 года у этих военкоров появилось свое особое паблисити, поскольку Путин принимал их в Кремле. Было видно, что он использует их в качестве одного из достоверных источников информации.

Эти военкоры действительно критикуют Министерство обороны, но это свидетельствует, мне кажется, в большей степени о шаткости самого политического режима в России, о том, что не все у Путина находится под контролем.

Мы видим, что вокруг Путина находится несколько группировок, конфликтующих между собой, и причина этого - отсутствие у России побед, отсутствие у нее хоть каких-то позитивных достижений.