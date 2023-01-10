В студии Postimees Игорь Грецкий: кому Минобороны РФ адресует ложь о военных успехах, народу или Путину?

- Несколько российских военных блогеров раскритиковали Минобороны РФ за сфабрикованную историю о возмездии за удар по Макеевке, указав, что ведомство часто делает лживые заявления вместо того, чтобы привлекать к ответственности виновных руководителей за потери среди российских солдат. Эти блогеры, критикуя заявления ведомства Сергея Шойгу, скорее, искренни в своих замечаниях и действительно переживают, что Россия плохо воюет, или же они, вероятно, просто обслуживают интересы конкурирующих с Минобороны за влияние на Владимира Путина группировок?

- По данным украинской разведки, руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак встречается с отставными политиками в Европе и через них передает нынешним европейским лидерам послания о том, что Россия готова на уступки, чтобы зафиксировать нынешний статус-кво и принудить Украину к перемирию по «корейской модели». Действительно ли Россия считает, что Запад может принять такие условия, можно ли предположить, что в каких-то странах Запада, кроме, допустим, Венгрии, кто-то всерьез будет обсуждать такой вариант урегулирования, предусматривающий создание двух Украин?

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освобождение Крыма - это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только Крым перейдет под полный огневой контроль Украины. По словам Подоляка, как только Украина освобождает территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. По мнению Подоляка, как только это произойдет, российские войска немедленно убегут с территории Крыма. Насколько реалистичен такой прогноз, не выдает ли Михаил Подоляк желаемое за действительное?