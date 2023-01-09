Двое в лодке, не считая быков: на Сааремаа потерпела крушение барка, животные погибли

В пятницу около 9 вечера в полицию поступило сообщение о том, что в бухте Атла на Сааремаа терпит крушение судно, на борту которого находятся два члена экипажа, а также крупный рогатый скот.

Полицейские морские спасательные патрули вместе с морскими спасателями-добровольцами немедленно отреагировали на вызов. Вскоре после 22:00 полиция нашла потерпевших и вышла с ними на связь.

Членов экипажа - двух мужчин в возрасте 32 лет и 22 лет - спасло то, что они смогли забраться на дно перевернувшегося судна. Спасатели помогли им перебраться на судно полиции, накрыли их одеялами и термопленкой, чтобы согреть. В порту Атла мужчинам была оказана скорая медицинская помощь. В больнице медики проверили состояние здоровья спасенных и через несколько часов они смогли вернуться домой.