Алексей Навальный заболел в ШИЗО

Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он заболел – вероятно, гриппом. Это произошло еще 31 декабря, сообщается в соцсетях Навального в понедельник, 9 января.

«Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специально для меня», – рассказал Навальный. По его словам, максимальный срок в ШИЗО ему назначили за то, что он умывался в 5.24 утра, а по расписанию должен был делать это в 6.00 утра – администрация колонии сочла это «тяжким нарушением».

У Навального – лихорадка, температура и кашель

«Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью)», – рассказал политик.