В колонии, где отбывает срок Навальный, началась эпидемия гриппа. Сам политик провел в ШИЗО уже больше ста дней и тоже заболел.
Алексей Навальный заболел в ШИЗО
Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он заболел – вероятно, гриппом. Это произошло еще 31 декабря, сообщается в соцсетях Навального в понедельник, 9 января.
«Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специально для меня», – рассказал Навальный. По его словам, максимальный срок в ШИЗО ему назначили за то, что он умывался в 5.24 утра, а по расписанию должен был делать это в 6.00 утра – администрация колонии сочла это «тяжким нарушением».
У Навального – лихорадка, температура и кашель
«Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью)», – рассказал политик.
Кроме того, сокамерника Навального в ШИЗО выпустили 3 января, но на следующий день вернули в камеру. «Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, – здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит», – написал Навальный.
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик в итоге заболел. У него температура, лихорадка и кашель, рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. «Пытаемся передать ему лекарства», – написал он.
К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства. https://t.co/7Lbqd8PzMM— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 9, 2023
111 суток Навального в ШИЗО
Ранее Навальный рассказал, что за каждые 10 суток в ШИЗО теряет в среднем по 3,5 килограмма веса, которые затем вновь набирает – он узнал это, поскольку после выхода из изолятора его регулярно взвешивают. Политик провел в штрафном изоляторе уже больше 100 дней – половину своего срока в колонии. С учетом отбываемым им 15 суток он проведет в ШИЗО 111 дней.
Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор «тюрьмой в тюрьме». «Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры», – описывал условия в ШИЗО сам Навальный.
В середине ноября политика из общего барака в колонии перевели в ПКТ, где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО – 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.