Вице-мэр Тарту уходит в отставку и покидает ряды социал-демократов

«Сегодня я сообщила мэру Тарту Урмасу Клаасу и региональному председателю Социал-демократической партии Тарту Кадри Леэтмаа, что ухожу в отставку с должности вице-мэра Тарту», ​​– написала Кангиласки в социальной сети.

Причиной своей отставки Кангиласки назвала отсутствие доверия между ней и командой тартуских социал-демократов. «Без взаимного доверия я не могу продолжать работу вице-мэром от социал-демократов и представлять эту партию в городском правительстве, – пояснила она. – Это решение – одно из самых сложных, которые мне приходилось принимать в моей политической карьере, это решение назревало давно».