Вице-мэр Тарту Геа Кангиласки объявила о своей отставке в социальных сетях. Она также сообщила, что на предстоящих выборах в Рийгикогу будет баллотироваться по списку «Ээсти 200».
Вице-мэр Тарту уходит в отставку и покидает ряды социал-демократов
«Сегодня я сообщила мэру Тарту Урмасу Клаасу и региональному председателю Социал-демократической партии Тарту Кадри Леэтмаа, что ухожу в отставку с должности вице-мэра Тарту», – написала Кангиласки в социальной сети.
Причиной своей отставки Кангиласки назвала отсутствие доверия между ней и командой тартуских социал-демократов. «Без взаимного доверия я не могу продолжать работу вице-мэром от социал-демократов и представлять эту партию в городском правительстве, – пояснила она. – Это решение – одно из самых сложных, которые мне приходилось принимать в моей политической карьере, это решение назревало давно».
Кангиласки продолжит работу в Тартуском городском собрании в рядах «Ээсти 200», а также будет баллотироваться в парламент по списку этой партии. «Мне нравится команда «Ээсти 200», я ценю их желание изменить политическую систему Эстонии и расшатать устоявшиеся стереотипы, привнести в политику свежие идеи и внешний вид политической карьеры», – сказала она.