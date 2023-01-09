Высланный в прошлом году из Австралии (с трехлетним запретом на въезд) теннисист Новак Джокович в этом году спокойно находится в этой стране. Он выиграл разминочный турнир в Аделаиде, и является одним из фаворитов начинающегося через неделю крупного теннисного турнира.
Что за цирк? ⟩ Год назад на Australian Open нужно было сидеть в карантине, а теперь можно выступать хоть больным
В 2021 году многих известных теннисистов, приехавших в Австралию, в том числе Анетт Контавейт, заставили провести две недели в изоляции в гостиничных номерах. В 2022 году Австралия депортировала первую ракетку среди мужчин – Новака Джоковича, за то, что он не был вакцинирован.
В 2023 году правила вновь изменились: добро пожаловать, заразившиеся коронавирусом! И зачем в течение двух прошлых лет нужно было устраивать весь этот цирк?
По данным BBC, в этом году теннисистам перед турниром Australian Open не нужно будет делать тесты на Covid-19. Это означает, что они также могут играть либо являясь носителями вируса, либо вовсе заболевшими.
«Мы следим за ситуацией, — сказал директор турнира Крейг Тайли. – И советуем тем, кто болен, находиться вдали от других. Мы четко дали понять: если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. Наши врачи следят как за общей ситуацией, так и за игроками в отдельности».
В прошлом году игроков тестировали ежедневно. При положительной пробе на Covid спортсменов изолировали даже если они были вакцинированы. Девятикратный чемпион турнира Новак Джокович прилетел в Австралию невакцинированным, несколько дней ожидал решения в гостинице и был выслан из Австралии с трехгодичным запретом на въезд. Теперь этот запрет аннулирован.
В 2021 году соревнования проходили в полнейшей изоляции. В этом году Australian Open стартует в следующий понедельник, 16 января.