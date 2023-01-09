6 января в 16:31 спасатели получили вызов: неподалеку от железнодорожной станции «Сонда» в деревне Ульясте в волости Люганузе поезд Elron, следовавший по маршруту Таллинн-Нарва, сбил лося.
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Редкое ДТП: в Ида-Вирумаа под поезд бросился лось
Редкое ДТП: в Ида-Вирумаа под поезд бросился лось
«По сообщению диспетчера, лось бросился под поезд. Спасатели прибыли на место в 17:02 и с помощью веревки стянули мертвого лося с рельсов», – сказала пресс-секретарь Идаского спасательного центра Аннели Ооне. Мертвое животное передали охотникам. Никто из пассажиров не пострадал.
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