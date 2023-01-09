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В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера

rus.postimees.ee
В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера
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Родственники прощаются с убитым во время беспорядков сотрудником правоохранительных органов Рухоллой Аджамяном. Иранский суд приговорил Сейеда Мохаммада Хоссейни и Мохаммада-Мехди Карама к смертной казни за его убийство.
Родственники прощаются с убитым во время беспорядков сотрудником правоохранительных органов Рухоллой Аджамяном. Иранский суд приговорил Сейеда Мохаммада Хоссейни и Мохаммада-Мехди Карама к смертной казни за его убийство. Фото: Wana News Agency

Утром 7 января в Иране повесили еще двоих участников масштабных антиправительственных акций. Это Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, которых осудили якобы за убийство двух сотрудников правоохранительных органов во время массовых протестов.

Как сообщает CNN, Кареми был чемпионом Ирана по карате и членом молодежной сборной Ирана по карате. Хоссейни тоже был спортсменом и бесплатно тренировал детей в качестве волонтера.

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину, однако члены их семей убеждены в том, что мужчин пытали. Более того, у казненных не было доступа к адвокатам, слушания проходили в ускоренном режиме.

Оба молодых человека активно выступали против режима с тех пор, как 16 сентября 2022 года погибла 22-летняя активистка Махса Амини, арестованная полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба.

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