Утром 7 января в Иране повесили еще двоих участников масштабных антиправительственных акций. Это Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, которых осудили якобы за убийство двух сотрудников правоохранительных органов во время массовых протестов.
В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера
В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера
Как сообщает CNN, Кареми был чемпионом Ирана по карате и членом молодежной сборной Ирана по карате. Хоссейни тоже был спортсменом и бесплатно тренировал детей в качестве волонтера.
Сообщается, что обвиняемые признали свою вину, однако члены их семей убеждены в том, что мужчин пытали. Более того, у казненных не было доступа к адвокатам, слушания проходили в ускоренном режиме.
Оба молодых человека активно выступали против режима с тех пор, как 16 сентября 2022 года погибла 22-летняя активистка Махса Амини, арестованная полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба.
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