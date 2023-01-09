В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера

Как сообщает CNN, Кареми был чемпионом Ирана по карате и членом молодежной сборной Ирана по карате. Хоссейни тоже был спортсменом и бесплатно тренировал детей в качестве волонтера.

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину, однако члены их семей убеждены в том, что мужчин пытали. Более того, у казненных не было доступа к адвокатам, слушания проходили в ускоренном режиме.