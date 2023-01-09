Евросоюз официально подтвердил, что проведет очередной саммит в Киеве 3 февраля

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите будут обсуждаться условия для вступления Украины в Евросоюз. Также стороны обсудят предложения о заключении мира, о которых уже неоднократно упоминал в своих устных и письменных заявлениях президент Украины Владимир Зеленский. Будут обсуждаться также санкции в отношении России и ее союзника – Беларуси.