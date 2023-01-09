Заявленное несколько дней назад намерение провести саммит Украина – Евросоюз в Киеве официально подтвердила Швеция, которая председательствует в ЕС с 1 января.
Евросоюз официально подтвердил, что проведет очередной саммит в Киеве 3 февраля
4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите будут обсуждаться условия для вступления Украины в Евросоюз. Также стороны обсудят предложения о заключении мира, о которых уже неоднократно упоминал в своих устных и письменных заявлениях президент Украины Владимир Зеленский. Будут обсуждаться также санкции в отношении России и ее союзника – Беларуси.
Одним из приоритетов председательства в Совете ЕС представители Швеции считают поддержку Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз.
Пресс-служба Офиса президента Украины также сообщила, что Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив с ней желаемые результаты саммита и перспективы вступления Украины в ЕС.
Саммит Украина – ЕС будет проходить в 24-й раз. Предыдущая встреча проходила в Киеве в октябре 2021 года.