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Евросоюз официально подтвердил, что проведет очередной саммит в Киеве 3 февраля

rus.postimees.ee
Евросоюз официально подтвердил, что проведет очередной саммит в Киеве 3 февраля
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Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Заявленное несколько дней назад намерение провести саммит Украина – Евросоюз в Киеве официально подтвердила Швеция, которая председательствует в ЕС с 1 января. 

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите будут обсуждаться условия для вступления Украины в Евросоюз. Также стороны обсудят предложения о заключении мира, о которых уже неоднократно упоминал в своих устных и письменных заявлениях президент Украины Владимир Зеленский. Будут обсуждаться также санкции в отношении России и ее союзника – Беларуси.

Одним из приоритетов председательства в Совете ЕС представители Швеции считают поддержку Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на саммите Восточного партнерства ЕС в декабре 2021 года. 
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на саммите Восточного партнерства ЕС в декабре 2021 года. Фото: STEPHANIE LECOCQ/AFP

Пресс-служба Офиса президента Украины также сообщила, что Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив с ней желаемые результаты саммита и перспективы вступления Украины в ЕС.

Саммит Украина – ЕС будет проходить в 24-й раз. Предыдущая встреча проходила в Киеве в октябре 2021 года.

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