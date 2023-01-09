Средняя биржевая цена электроэнергии во вторник побьет ценовой рекорд 2014 года

Самой высокой (169,17 евро за мегаватт-час) биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой - в ночь на среду с 1 до 2 ночи, когда она упадет до 76,05 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить во вторник в среднем 130,45 евро за мегаватт-час, на 4% выше, чем в Эстонии. В Финляндии она будет стоить 114,75 евро за мегаватт-час, на 8,5% меньше, чем в Балтийских странах.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется во вторник в Австрии, где она составит в среднем 134,91 евро за мегаватт-час.

В декабре минувшего года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 263,45 евро за мегаватт-час, что на 30% выше, чем в декабре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 202,65 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 20,3%.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2% выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.