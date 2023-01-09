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Россияне просят Рийгикогу разрешить им вернуться в Эстонию

, журналист
Россияне просят Рийгикогу разрешить им вернуться в Эстонию
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Вид на мост, соединяющий Эстонию и Россию. Нарва, 2020 год.
Вид на мост, соединяющий Эстонию и Россию. Нарва, 2020 год. Фото: Shutterstock

Россияне, которые имеют недвижимость в Эстонии, через местных друзей просят сделать исключение из запрета на въезд в страну, который был введен летом 2022 года. Соответствующая петиция уже набрала половину от необходимого количества подписей для рассмотрения депутатами парламента.

Граждане Эстонии, которые поддерживают граждан РФ, владеющих недвижимостью в Эстонии, просят депутатов Государственного собрания вернуть россиянам право въезда в страну по визам «C». С 18 августа 2022 года граждане РФ, которые являются собственниками недвижимости в Эстонии, не могут посещать свои эстонские дома и квартиры.

Соответствующая петиция уже набрала половину от необходимого минимума для передачи обращения в Рийгикогу.

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