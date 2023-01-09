Россияне просят Рийгикогу разрешить им вернуться в Эстонию

Россияне, которые имеют недвижимость в Эстонии, через местных друзей просят сделать исключение из запрета на въезд в страну, который был введен летом 2022 года. Соответствующая петиция уже набрала половину от необходимого количества подписей для рассмотрения депутатами парламента.