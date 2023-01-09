Россияне, которые имеют недвижимость в Эстонии, через местных друзей просят сделать исключение из запрета на въезд в страну, который был введен летом 2022 года. Соответствующая петиция уже набрала половину от необходимого количества подписей для рассмотрения депутатами парламента.
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Россияне просят Рийгикогу разрешить им вернуться в Эстонию
Россияне просят Рийгикогу разрешить им вернуться в Эстонию
Граждане Эстонии, которые поддерживают граждан РФ, владеющих недвижимостью в Эстонии, просят депутатов Государственного собрания вернуть россиянам право въезда в страну по визам «C». С 18 августа 2022 года граждане РФ, которые являются собственниками недвижимости в Эстонии, не могут посещать свои эстонские дома и квартиры.
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