В субботу в социальном доме Ахья был найден мертвым 78-летний мужчина, смерть которого, вероятно, не была естественной. Подозреваемый, арестованный в тот же день, предварительно был заключен под стражу на срок до двух месяцев.
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Подозреваемый в убийстве собутыльника и ранее сидел за аналогичное преступление
Подозреваемый в убийстве собутыльника и ранее сидел за аналогичное преступление
По словам прокурора Лыунаской окружнной прокуратуры Айнара Койга, 53-летний подозреваемый и 78-летний мужчина вместе распивали спиртные напитки в социальном доме, расположенном на улице Аллика в Ахья, где проживает подозреваемый, с вечера 6 января. Однако в какой-то момент между ними возникла ссора.
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