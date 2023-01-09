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Подозреваемый в убийстве собутыльника и ранее сидел за аналогичное преступление

Яан Рапп
Подозреваемый в убийстве собутыльника и ранее сидел за аналогичное преступление
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Полицейская лента.
Полицейская лента. Фото: Postimees.ee

В субботу в социальном  доме Ахья был найден мертвым 78-летний мужчина, смерть которого, вероятно, не была естественной. Подозреваемый, арестованный в тот же день, предварительно был заключен под стражу на срок до двух месяцев.

По словам прокурора Лыунаской окружнной прокуратуры Айнара Койга, 53-летний подозреваемый и 78-летний мужчина вместе распивали спиртные напитки в социальном доме, расположенном на улице Аллика в Ахья, где проживает подозреваемый, с вечера 6 января. Однако в какой-то момент между ними возникла ссора.

Согласно собранным доказательствам, подозреваемый напал на потерпевшего во время ссоры, выследил его на улице и там же нанес потерпевшему телесные повреждения, в результате чего мужчина скончался.

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