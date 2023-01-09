Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 января: ситуация в Украине, открытие школы в Йыхви, год физической активности и как победить в «Мозгобойне»
Сегодня в выпуске:
- Обзор ситуации в Украине: новый пакет американской финансовой помощи, состоялось ли рождественское перемирие.
- Насколько будет успешен переход на обучение на эстонском языке, готовы ли к нему детские сады и какие препятствия придется преодолеть?
- Короткие новости: о том, что ещё нельзя ввозить из России, мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID и к чему город Таллинн призывает жителей столицы.
- В Йыхви открылось новое здание местной основной школы. Как его оценивают учащиеся и администрация?
- 2023-й год объявлен годом движения и физической активности. Почему эстоноземельцы недостаточно активны и как исправить это положение?
- В последнее время стали очень популярными развлекательные и познавательные игры в больших компаниях. Один из любимых форматов является так называемая «Мозгобойня», и мы отправили нашего корреспондента выяснить, где она проходит и кто в нее играет.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 января.