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«Новости в 7» за 9 января: ситуация в Украине, открытие школы в Йыхви, год физической активности и как победить в «Мозгобойне»

Kanal 7
«Новости в 7» за 9 января: ситуация в Украине, открытие школы в Йыхви, год физической активности и как победить в «Мозгобойне»
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Обзор ситуации в Украине: новый пакет американской финансовой помощи, состоялось ли рождественское перемирие.

- Насколько будет успешен переход на обучение на эстонском языке, готовы ли к нему детские сады и какие препятствия придется преодолеть?

- Короткие новости: о том, что ещё нельзя ввозить из России, мошенники открыли охоту на пользователей Smart-ID и к чему город Таллинн призывает жителей столицы.

- В Йыхви открылось новое здание местной основной школы. Как его оценивают учащиеся и администрация?

- 2023-й год объявлен годом движения и физической активности. Почему эстоноземельцы недостаточно активны и как исправить это положение?

- В последнее время стали очень популярными развлекательные и познавательные игры в больших компаниях. Один из любимых форматов является так называемая «Мозгобойня», и мы отправили нашего корреспондента выяснить, где она проходит и кто в нее играет.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 января.

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